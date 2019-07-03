Вулицю в центрі Києва затягло чорним димом (відео)



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Дим на вулиці Жилянській Фото: скріншот відео

На будівельному майданчику горять шини

Сьогодні, 3 липня, вулицю Жилянську центрі Києва затягло густим чорним димом. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Очевидці кажуть, що це будівельники запалили автомобільні шини.

«Будівельники вирішили попалити автомобільні шіни. Тепер смердить на всю вулицю…», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 липня на Троєщині в Деснянському районі столиці сталася пожежа. Проїжджаючи в районі проспекту Володимира Маяковського, 15, патрульні помітили, що з підземного переходу валить густий дим. Виявилося, що в переході загорілися МАФи.