  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вулицю в центрі Києва затягло чорним димом (відео)

    • Розсилка
    Дим на вулиці Жилянській - Вулицю в центрі Києва затягло чорним димом (відео)
    Дим на вулиці Жилянській
    Фото: скріншот відео

    На будівельному майданчику горять шини

    Сьогодні, 3 липня, вулицю Жилянську центрі Києва затягло густим чорним димом. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Очевидці кажуть, що це будівельники запалили автомобільні шини.

    «Будівельники вирішили попалити автомобільні шіни. Тепер смердить на всю вулицю…», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Нагадаємо, 2 липня на Троєщині в Деснянському районі столиці сталася пожежа. Проїжджаючи в районі проспекту Володимира Маяковського, 15, патрульні помітили, що з підземного переходу валить густий дим. Виявилося, що в переході загорілися МАФи.

    Читайте також
    пожежа Київ будівництво вулиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ