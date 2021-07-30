У Києві вантажівка пішла під землю (відео)
Надзвичайна ситуація сталась під час ремонтних робіт на дорозі
У четвер, 29 липня, на вулиці Шолом-Алейхема в Деснянському районі Києва вантажівка провалилась під землю. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Надзвичайна ситуація сталася під час проведення ремонтних робіт на дорозі.
Постраждалих немає.
Для визволення вантажівки з пастки залучався автокран.
Нагадаємо, раніше подібна ситуація сталася на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва. Там теж вантажівка провалилася під асфальт.
А на вулиці Авіаконструктора Антонова в Солом'янському районі столиці позашляховик провалився в яму під асфальт посеред двору будинків.