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    У Києві вантажівка пішла під землю (відео)

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    Вантажівку з ями витягували за допомогою автокрана - У Києві вантажівка пішла під землю (відео)
    Вантажівку з ями витягували за допомогою автокрана
    Фото: скріншот із відео

    Надзвичайна ситуація сталась під час ремонтних робіт на дорозі

    У четвер, 29 липня, на вулиці Шолом-Алейхема в Деснянському районі Києва вантажівка провалилась під землю. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Надзвичайна ситуація сталася під час проведення ремонтних робіт на дорозі.

    Постраждалих немає.

    Для визволення вантажівки з пастки залучався автокран.

    Нагадаємо, раніше подібна ситуація сталася на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва. Там теж вантажівка провалилася під асфальт.

    А на вулиці Авіаконструктора Антонова в Солом'янському районі столиці позашляховик провалився в яму під асфальт посеред двору будинків.

    Теги: Київ дороги вантажівки надзвичайні ситуації
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    У Києві вантажівка пішла під землю (відео)