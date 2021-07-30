У Києві вантажівка пішла під землю (відео)

Вантажівку з ями витягували за допомогою автокрана

Надзвичайна ситуація сталась під час ремонтних робіт на дорозі

У четвер, 29 липня, на вулиці Шолом-Алейхема в Деснянському районі Києва вантажівка провалилась під землю. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Надзвичайна ситуація сталася під час проведення ремонтних робіт на дорозі.

Постраждалих немає.

Для визволення вантажівки з пастки залучався автокран.

Нагадаємо, раніше подібна ситуація сталася на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва. Там теж вантажівка провалилася під асфальт.

А на вулиці Авіаконструктора Антонова в Солом'янському районі столиці позашляховик провалився в яму під асфальт посеред двору будинків.