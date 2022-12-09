На правому березі столиці погіршився стан повітря (мапа)

У Києві є понад 10 локацій, де виходити на вулицю шкідливо здоров'ю

Сьогодні, 9 грудня, у столиці погіршилася якість повітря. Особливо несприятлива ситуація на правому березі Києва. Про це повідомляє Київ цифровий.

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Зокрема, негативні показники у районі національного парку «Голосіївський», на Кільцевій дорозі, у районі Петропавлівської Борщагівки. За таких показників рекомендується закрити вікна та не виходити на вулицю. Показники забруднення у зазначених місцях відзначені червоним кольором з познакою 100+.

Також у Києві є понад 10 локацій, відзначених помаранчевою міткою, де виходити на вулицю шкідливо здоров'ю.

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Зазначимо, користувачі сервісу «Київ цифровий» отримують повідомлення, якщо індекс якості повітря в столиці становить 75 і вище – «високий рівень забрудненості».

За даними експертів AccuWeather на 9 грудня, прогнозується якість повітря як погана.

«Повітря має високий рівень забруднення і небезпечне для чутливих людей», – йдеться у прогнозі.

Як рекомендації експерти пропонують скоротити час, проведений просто неба у разі утрудненого дихання або роздратування горла.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптиків у Києві 9 грудня вдень прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг.