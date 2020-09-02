За неякісний ремонт Русанівського каналу інженер підприємства піде під суд



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Ремонтні роботи на Русанівському каналі були здійснені не в повному обсязі

Громаді Києва завдано збитків на загальну суму понад 1,2 млн гривень

Київською місцевою прокуратурою № 3 повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації у неналежному виконані своїх службових обов'язків, що потягнуло тяжкі наслідки.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2019 років підрядною організацією за кошти столичного бюджету були проведені роботи з капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вул. Флоренції.

Затверджуючи акти виконаних робіт, інженер технічного нагляду комунального підприємства не перевірив достовірність відомостей, внесених підрядником до офіційних документів, та підписав вказані акти попри те, що фактично роботи були здійснені не в повному обсязі.

Так, підрядником були завищені обсяги робіт з установлення огорож, улаштування люків, посіву газонів, встановлення дощувачів тощо.

Внаслідок таких неправомірних дій територіальній громаді Києва завдано збитків на загальну суму понад 1,2 млн гривень.

Нагадаємо, в межах вказаного кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру екскерівнику підрядної організації, який вніс до офіційних документів неправдиві відомості.

Дії підрядника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.