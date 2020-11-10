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    На річці в Києві перекинувся човен із рибалками (фото)

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    Один чоловік був врятований катером, який пропливав поруч, іншого витягли водолази - На річці в Києві перекинувся човен із рибалками (фото)
    Один чоловік був врятований катером, який пропливав поруч, іншого витягли водолази
    Фото: ДСНС

    Водолази врятували рибалку із річки Десенка

    У вівторок, 10 жовтня, о 13:41 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Десенка у Дніпровському районі столиці у воді знаходяться два чоловіки.

    На місце події було направлено чергове водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Як виявилось, внаслідок перекидання гумового човна на відстані 150 м від берега двоє рибалок опинилися у воді.

    Один чоловік був врятований катером, який пропливав поруч. Іншого чоловіка 1990 року народження врятували водолази-рятувальники, які надали домедичну допомогу, доправили до берега та передали фахівцям медичної служби.

    Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

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    На річці в Києві перекинувся човен із рибалками (фото)
    На річці в Києві перекинувся човен із рибалками (фото)

    Нагадаємо, 31 жовтня від служби охорони парку «Межигір’я» надійшло повідомлення про те, що до катера «Галеона» пристав гумовий човен з працюючим двигуном без судноводія. Рятувальниками човен було піднято з води. 

    1 листопада працівниками Національної поліції було встановлено власників човна та місце звідки випливали рибалки. Того ж дня розпочалися пошуки чоловіків.

    Вишгородський відділ поліції розшукує безвісті зниклих Володимира Сидоренка 1969 р. н. та Володимир Солодчука 1966 р. н. 

    Київ ДСНС рибальство рятувальники річка
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