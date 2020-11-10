На річці в Києві перекинувся човен із рибалками (фото)

Один чоловік був врятований катером, який пропливав поруч, іншого витягли водолази

Водолази врятували рибалку із річки Десенка

У вівторок, 10 жовтня, о 13:41 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Десенка у Дніпровському районі столиці у воді знаходяться два чоловіки.

На місце події було направлено чергове водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Як виявилось, внаслідок перекидання гумового човна на відстані 150 м від берега двоє рибалок опинилися у воді.

Один чоловік був врятований катером, який пропливав поруч. Іншого чоловіка 1990 року народження врятували водолази-рятувальники, які надали домедичну допомогу, доправили до берега та передали фахівцям медичної служби.

Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 31 жовтня від служби охорони парку «Межигір’я» надійшло повідомлення про те, що до катера «Галеона» пристав гумовий човен з працюючим двигуном без судноводія. Рятувальниками човен було піднято з води.

1 листопада працівниками Національної поліції було встановлено власників човна та місце звідки випливали рибалки. Того ж дня розпочалися пошуки чоловіків.

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