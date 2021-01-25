На станції метро «Харківська» чотири дні не працюватиме один вхід

Нові турнікети є антивандальним та застосовуються в європейських метрополітенах

На станції встановлять антивандальні турнікети

Із 26 по 29 січня включно не працюватиме вестибюль №1 станції метро «Харківська». Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Це пов’язано з тим, що буде проведена заміна старих турнікетів. Нові контрольно-пропускні пункти, які встановлюють, підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема: QR-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.

Нагадаємо, що такі турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець» та «Героїв Дніпра». Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується в європейських метрополітенах.

Київський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності під час монтажних робіт.