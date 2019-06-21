На станції метро «Контрактова площа» травмувався чоловік (фото)



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Чоловік упав на пероні метро

У метрополітен запевняють, що потяг не вдаряв чоловіка

У п'ятницю, 21 червня, в Києві на станції метро «Контрактова площа» стався нещасний випадок. Медики госпіталізували закривавленого чоловіка, який лежав на платформі.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що потерпілого вдарив поїзд метрополітену.

Як розповіла Інформатору речниця Київського метрополітену Наталка Макогон, на станції дійсно впав чоловік. Але поїзд його не збивав. Відомо, що чоловік втратив свідомість і впав на платформу в той момент, коли до станції наближався потяг.

Машиніст побачив ситуацію і екстрено загальмував, щоб уникнути більш серйозних наслідків.

Чоловіка госпіталізували в лікарню. Найімовірніше, травму він отримав саме від падіння.

Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

Після перевірки всі станції відновили роботу у звичайному режимі.