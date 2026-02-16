У Києві через ожеледицю автівка протаранила чергу машин на підйомі (відео)

На одному з підйомів у Києві автівка не впоралася з керуванням на льоду та протаранила автомобілі, що стояли нижче

Влада закликає водіїв за можливості, утриматися від поїздок містом на приватному транспорті

У понеділок, 16 лютого, через сильну ожеледицю та наслідки снігопаду в Києві спостерігаються значні ускладнення руху. За повідомленнями місцевих пабліків, через обледеніння доріг транспорт подекуди не може подолати підйоми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Зокрема, у соцмережах поширюють відео, як на одній із ділянок автівка, намагаючись подолати засніжений та слизький схил, не впоралася з керуванням і поїхала донизу, де зіткнулася з іншими транспортними засобами, що стояли у черзі на підйом. Також зафіксовані випадки, коли пасажирам доводилося самостійно штовхати громадський транспорт на критичних ділянках.

За інформацією КМДА, протягом ночі дороги столиці очищали 289 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор». Роботи проводилися колонами по 4–10 машин для ефективного прибирання проїжджої частини. Крім того, 31 бригада у складі 216 робітників здійснювала ручне прибирання тротуарів, зупинок та переходів. У парках і скверах до робіт залучено 67 одиниць техніки та 755 працівників «Київзеленбуду».

Комунальні служби продовжують повторну обробку територій. Влада закликає водіїв не залишати автомобілі на узбіччях та крайніх смугах доріг, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки, а також, за можливості, утриматися від поїздок на приватному транспорті. Пішоходів просять бути обережними та використовувати флікери у темний час доби.

Нагадаємо, Київ зустрів ранок 16 лютого в умовах транспортного колапсу. Сильний снігопад, що розпочався ще вчора, 15 лютого, у поєднанні з нічним зниженням температури призвів до ожеледиці та значних ускладнень на дорогах міста.