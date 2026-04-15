Одноразова допомога чорнобильцям: хто з киян отримає додаткові виплати у 2026 році

Ірина Міллер
Одноразова допомога чорнобильцям: хто з киян отримає додаткові виплати у 2026 році
Одноразову адресну матеріальну допомогу отримають понад 42 тисячі мешканців міста
Виплати буде здійснено за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»

Напередодні 26 квітня – дня, коли світ згадуватиме 40-річчя найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – Київ готує цільову підтримку для постраждалих від аварії. Столиця надасть одноразову адресну матеріальну допомогу понад 42 тисячам мешканців міста. На ці потреби з міського бюджету спрямують понад 53 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

Зазначається, що допомогу отримають соціально незахищені кияни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і фактично проживають у столиці. Виплати здійснюватимуть за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

Зокрема, одноразову допомогу в розмірі 2 500 грн отримають:

  • особи з інвалідністю І групи, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих).

У розмірі 1 500 грн:

  • діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;
  • діти-сироти, які втратили обох батьків внаслідок катастрофи;
  • діти, які втратили одного з батьків внаслідок катастрофи;
  • особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих).

У розмірі 1 200 грн:

  • особи, які належать до категорії 2 постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

У розмірі 1 000 грн:

  • дружини або чоловіки померлих учасників ліквідації наслідків аварії.

У Департаменті зазначають: якщо людина має право на допомогу за кількома категоріями, їй нарахують одну виплату – у найбільшому передбаченому розмірі.

Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року о 01:23. Потужний вибух на четвертому енергоблоці зруйнував частину реактора, спричинивши викид величезної кількості радіоактивних речовин, що накрили Україну, Білорусь та частину Європи. Тодішня радянська влада кілька днів приховувала масштаб катастрофи від світу.

Завдяки самопожертві ліквідаторів поширення радіації вдалося зупинити під спеціальним «саркофагом». Однак у 2022 році Чорнобильська зона знову опинилася під загрозою – у перший день повномасштабного вторгнення російські війська окупували станцію. Протягом п’яти тижнів окупації ЧАЕС перебувала в заручниках, була знеструмлена та розграбована. За даними ДАЗВ, збитки від дій загарбників перевищили 100 млн євро, а світ вкотре опинився на порозі екологічної катастрофи.

Питання безпеки зруйнованого четвертого енергоблока залишається гострим. Як повідомляв «Главком», нещодавно експерти Greenpeace Україна висловили занепокоєння щодо цілісності старого саркофага. За їхніми даними, атака російського дрона у лютому 2025 року підвищила ризики для конструкцій.

На самому підприємстві «Чорнобильська АЕС» заспокоюють: хоча через ворожі обстріли Новий безпечний конфайнмент (НБК) частково втратив повну герметичність, захисна оболонка продовжує виконувати свою екологічну роль. Наразі ведуться роботи з відновлення герметичності, а виходу радіоактивних речовин за межі норми не зафіксовано. Фахівці станції наголошують, що несучі конструкції не пошкоджені, і за умови відсутності нових обстрілів ризики залишаються мінімальними.

