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    На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка: мешканців евакуювали (відео)

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    На місці події було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки - На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка: мешканців евакуювали (відео)
    На місці події було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    На верхніх поверхах будинку утворилось сильне задимлення

    Сьогодні, 14 січня, сталася пожежа у 10-поверховому житловому будинку на вул. Лариси Руденко, 6, у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 10:04, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі на площі 15 кв. м.

    О 10:29 пожежу було локалізовано та о 10:32 ліквідовано.

    В ході ліквідації на верхніх поверхах утворилось сильне задимлення, тому вогнеборці вивели на свіже повітря 6 осіб, двоє з них - діти.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Обставини виникнення пожежі встановить слідство.

    Як повідомлялося, 13 січня ввечері сталась пожежа в будинку на просп. Леся Курбаса, 4 у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації загорання рятувальники виявили тіло людини.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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