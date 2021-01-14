На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка: мешканців евакуювали (відео)
На верхніх поверхах будинку утворилось сильне задимлення
Сьогодні, 14 січня, сталася пожежа у 10-поверховому житловому будинку на вул. Лариси Руденко, 6, у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 10:04, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі на площі 15 кв. м.
О 10:29 пожежу було локалізовано та о 10:32 ліквідовано.
В ході ліквідації на верхніх поверхах утворилось сильне задимлення, тому вогнеборці вивели на свіже повітря 6 осіб, двоє з них - діти.
На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.
Жертв і постраждалих немає.
Обставини виникнення пожежі встановить слідство.
Як повідомлялося, 13 січня ввечері сталась пожежа в будинку на просп. Леся Курбаса, 4 у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації загорання рятувальники виявили тіло людини.