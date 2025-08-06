США погодили продаж військової допомоги Україні на понад $200 млн

Шмигаль: Перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму $104 млн

Фінансування пакетів безпекової допомоги для України в межах програми Foreign Military Sales повністю забезпечуватимуть країни-партнери

США погодили продаж безпекової допомоги Україні на понад $200 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Яку допомогу отримає Україна:

Зазначається, що перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму $104 млн. Він передбачає ремонтні послуги та довгострокове технічне обслуговування цього озброєння.

Другий пакет, вартістю $99,5 млн, охоплює послуги з транспортування та консолідації вантажів, а також інші логістичні послуги для підтримки програм безпекової допомоги.

Шмигаль наголосив, що фінансування цих пакетів безпекової допомоги для України в межах програми Foreign Military Sales повністю забезпечуватимуть країни-партнери.

Раніше Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на $322 млн. Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley. Повідомляється, що в перший пакет входять зенітні комплекси HAWK Phase III та їхнє обслуговування.