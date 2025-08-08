Головна Країна Суспільство
Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»
Учасники проєкту після виконання умов дворічного контракту також матимуть право на відстрочку від призову на 1 рік та право вільного виїзду за кордон
фото: Міноборони

Процедура укладання нового виду контракту залишається незмінною

Кабмін 30 липня підтримав ініціативу Міноборони щодо розширення експериментального проєкту «Контракт 18–24». Відтепер він поширюватиметься на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС). Для громадян у віці до 25 років, які хочуть долучитися до війська за цими напрямками, затверджено окрему форму контракту. Про це нагадує Міноборони, передає «Главком».

Також розширено категорії військовослужбовців, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу 1 млн грн. Йдеться про тих, хто у віці до 25 років раніше, з моменту оголошення воєнного стану, приєднався до війська – до офіційного старту проєкту (лютий 2025 року). 

«Новелою проєкту, яка стосуватиметься всіх категорій контрактників 18-24, також є можливість збільшення розміру одноразової грошової допомоги після укладення контракту. Такі рішення може приймати міністр оборони, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі міністерства. В такому випадку міністр своїм рішенням встановлюватиме конкретний розмір допомоги та порядок її виплати», – йдеться у повідомленні.

Міноборони роз'яснює особливості нового контракту та інші деталі експериментального проєкту

Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24» фото 1

Що нового? 

Контракт на посади операторів БПС укладатиметься на два роки. Його обов’язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.

Підготовка

Враховуючи специфіку експлуатації БПС, термін навчання для таких рекрутів збільшено з трьох до чотирьох місяців. Підготовка включатиме, зокрема:

  • базову загальновійськову підготовку тривалістю до 45 діб;
  • фахову підготовку – від 5 діб до 60 діб;
  • курс адаптації у військовій частині – 14 діб.

При цьому якщо у рекрута є відповідний сертифікат фахівця з експлуатації БПС, то він може враховуватись при встановленні строків фахової підготовки. У разі непроходження підсумкового контролю за результатами фахової підготовки передбачена можливість переміщення військовослужбовців на інші посади, пов’язані з експлуатацією БПС зі збереженням умов контракту.

Механізм виплати одноразової грошової допомоги для добровольців на посади БПС зберігається:  

  • 200 тис. грн одразу при підписанні контракту;
  • 300 тис. грн після проходження підготовки та початку служби;
  • 500 тис. грн після закінчення дворічного контракту при виконанні його умов (зокрема, 12 місяців участі в бойових діях).

У разі припинення або скасування воєнного стану або невиконання умов контракту в частині строків обов’язкової участі в бойових діях невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачуватиметься пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку – 1/12 від 500 тис. грн за кожні 30 днів служби.

Для добровольців за цим контрактом діятимуть такі ж самі пільги, що для інших учасників експериментального проєкту, а саме:

  • можливість залучення іпотеки під 0%;
  • безкоштовна освіта в межах держзамовлення;
  • соціальний пакет військовослужбовця;
  • медичне забезпечення.

Учасники проєкту після виконання умов дворічного контракту також матимуть право на відстрочку від призову на один рік та право вільного виїзду за кордон. Крім одноразової грошової допомоги вони матимуть грошове забезпечення, яке може сягати до 120 000 грн/місяць.

Процедура укладання нового виду контракту залишається незмінною.

Нагадаємо, 30 липня уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18–24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

