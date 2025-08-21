У центрі Києва діятиме обмеження руху: причина

У Києві обмежать рух через іноземні делегації

Завтра, 22 серпня у центрі Києва діятиме обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

Як повідомили у КМВА, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху в центральній частині міста.

«Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня», – йдеться у повідомленні.

До слова, 22 серпня, в Києві та області очікується гроза. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями. Вночі помірний дощ, удень із грозою. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, цього тижня Київ готується до святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Столиця перетвориться на осередок культурних подій, пропонуючи різноманітну програму від музеїв, театрів, бібліотек та концертних майданчиків.

Від тематичних екскурсій, присвячених історії України, до мистецьких майстер-класів, концертів та балетних вистав – кожен зможе знайти щось до душі, щоб відзначити головні свята країни.