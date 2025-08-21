Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва діятиме обмеження руху: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва діятиме обмеження руху: причина
Центр Києва буде перекрито
фото з відкритих джерел

У Києві обмежать рух через іноземні делегації

Завтра, 22 серпня у центрі Києва діятиме обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

Як повідомили у КМВА, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху в центральній частині міста.

«Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня», – йдеться у повідомленні.

До слова, 22 серпня, в Києві та області очікується гроза. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. 

Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями. Вночі помірний дощ, удень із грозою. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, цього тижня Київ готується до святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Столиця перетвориться на осередок культурних подій, пропонуючи різноманітну програму від музеїв, театрів, бібліотек та концертних майданчиків.

Від тематичних екскурсій, присвячених історії України, до мистецьких майстер-класів, концертів та балетних вистав – кожен зможе знайти щось до душі, щоб відзначити головні свята країни.

Теги: столиця обмеження дорожній рух Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Говорова нещодавно придбала житло
Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди
15 серпня, 09:57
З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси
12 серпня, 15:55
Чоловіка затримано відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис.
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку
11 серпня, 15:24
Псевдомінерові загрожує позбавлення волі строком до шести років
Затримано чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ на Оболоні (фото)
6 серпня, 12:01
Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон
Атака на Київ: пошкоджено будівлі кіностудії імені Олександра Довженка (фото)
31 липня, 12:39
У «Київавтодорі» звертають увагу, що не всі скупчення води є підтопленнями
Київ накрили залпові зливи: «Київавтодор» пояснив, чому місто «пливе»
30 липня, 16:48
Дії депутатки кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме як шахрайство та службове підроблення
Справа на 300 тис. грн: депутатці Київради вручено підозру у шахрайстві
25 липня, 08:41
Жертвами шахраїв, відгукнувшись на рекламні оголошення, стали четверо киян віком від 67 до 83 років
Аферисти ошукали пенсіонерів на майже 1 млн грн, «ремонтуючи»  комп'ютери: як працювала схема
24 липня, 14:59
Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
22 липня, 15:55

Новини

Один з районів столиці накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
Один з районів столиці накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
У центрі Києва діятиме обмеження руху: причина
У центрі Києва діятиме обмеження руху: причина
Кошенята за 300 тис. Чим британська золота шиншила особлива: огляд цін
Кошенята за 300 тис. Чим британська золота шиншила особлива: огляд цін
Шахраї намагалися привласнити ділянку землі, що належить кіностудії Довженка
Шахраї намагалися привласнити ділянку землі, що належить кіностудії Довженка
На Київщину суне гроза: синоптики попередили про небезпеку
На Київщину суне гроза: синоптики попередили про небезпеку
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд задовольнив клопотання про додаткову експертизу
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд задовольнив клопотання про додаткову експертизу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6338
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
3455
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
2687
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
2533
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Сьогодні, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua