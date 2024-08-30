Боррель прокоментував запит України щодо зняття обмежень на удари по РФ

Боррель відповів, чи вдалося міністрам ЄС дійти згоди навколо запиту України щодо скасування обмежень на удари по РФ

Боррель: «Обмеження на використання наданої Україні зброї – національна справа країн ЄС»

Скасування обмежень на використання західної зброї, що постачається країнами ЄС в Україну для захисту від російської агресії, залишатиметься компетенцією національних урядів країн ЄС. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів ЄС із закордонних справ, пише «Укрінформ».

Так він відповів на запитання кореспондента про те, чи вдалося європейським міністрам дійти згоди навколо запиту України щодо скасування обмежень на використання зброї проти військових об’єктів на території Росії.

«Так, ми говорили про можливе скасування лімітів на відстань використання зброї, що надається для України. Наприкінці, висновок є таким: це, переважно, залишається національним рішенням. Більшість країн-членів хочуть залишити це національним рішенням», – зауважив високий представник ЄС.

За його словами, певні країни-члени не надсилали жодних озброєнь, тож їхні рішення не матимуть практичного сенсу. Інші країни діятимуть відповідно до власних політичних рішень, але не тих рішень, що приймаються на європейському рівні.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ 26 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні.

До слова, у п'ятницю міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, аби підштовхнути США зняти обмеження на використання американської зброї проти Москви.