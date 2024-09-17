У Голосіївському районі столиці сталася смертельна ДТП (фото)
Водій та пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження
Сьогодні, 17 вересня, у Києві зіштовхнулися легковик та мікроавтобус. Водійка легковика загинула, а водій та пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє пресслужба поліціхї.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась на Столичному шосе за участі автомобіля «Форд» та мікроавтобусу «Мерседес».
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції 0 12:35, на місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного Главку, патрульна поліція та медики.
Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Раніше повідомлялося, що народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. У результаті аварії нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми, його було шпиталізовано.
ДТП сталося в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.
Нагадаємо, у Києві на проспекті Лобановсько сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку. На місті аварії працювали дві бригади «швидкої», поліція та рятувальники.
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