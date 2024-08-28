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Відключення світла 29 серпня: графіки діятимуть цілодобово

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення світла 29 серпня: графіки діятимуть цілодобово
Кількість годин без електрики 29 серпня залежатиме від регіону
колаж: glavcom.ua

Живлення об’єктів критичної інфраструктури 29 серпня не обмежуватиметься

В Україні 29 серпня протягом повної доби вживатимуться заходи щодо обмеження споживання електроенергії. Тобто графіки відключень світла діятимуть цілодобово. Кількість годин без електрики залежатиме від регіону. Про це повідомили в «Укренерго».

У  компанії не уточнили, наскільки жорсткими будуть відключення та скільки черг планується залишати без світла одночасно.

«З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується», – йдеться в повідомленні.

29 серпня заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби
29 серпня заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби
фото: інфографіка «Укренерго»

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Дл слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.

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Теги: відключення світла обмеження Укренерго

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