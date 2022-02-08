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    У столиці транспортний колапс через негоду (карта)

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    Рух на мосту Патона ускладнений у бік правого берега - У столиці транспортний колапс через негоду (карта)
    Рух на мосту Патона ускладнений у бік правого берега
    фото: glavcom.ua

    Станом на 8:30 ранку на вулицях Києва помітно ускладнення руху транспорту

    На вулицях, проспектах та мостах Києва 8 лютого зранку спостерігається ускладнений рух транспорту. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

    Дорожній рух на правому березі столиці України станом на 8 ранку
    Дорожній рух на правому березі столиці України станом на 8 ранку

    Правий берег

    Затори утворилися на вулицях Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Коперника, Глибочицькій, Новокостянтинівській, Богатирській, Набережно-Хрещатицькій, Саксаганського, Жилянській, Олени Теліги, Дегтярівській, Великій Васильківській.

    У центрі столиці затори традиційно на проспекті Перемоги та вул. Валерія Лобановського

    У центрі столиці затори традиційно на проспекті Перемоги та вул. Валерія Лобановського

    Окрім того, рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Правди, Степана Бандери, Леся Курбаса та Голосіївському.

    Дорожній рух на лівому березі столиці станом на 8 ранку 8 лютого
    Дорожній рух на лівому березі столиці станом на 8 ранку 8 лютого

    Лівий берег

    На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Петра Григоренка, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича. Рух також ускладнено на вулицях Попудренка, Ревуцького, Анни Ахматової, Михайла Драгоманова, Гната Хоткевича, Кіото.

    Мости

    Рух на мосту Патона був ускладнений у бік правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.

    На мостах ускладнений рух у напрямку центру
    На мостах ускладнений рух у напрямку центру

    Нагадаємо, сьогодні у Києві на дорогах ожеледиця, тож деякі автобуси курсують зміненими маршрутами. До слова, за прогнозами синоптиків, сьогодні у Києві буде похмуро, протягом дня стовпчики термометрів не піднімуться вище +1°.

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    Теги: Київ громадський транспорт машини пробки
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    У столиці транспортний колапс через негоду (карта)