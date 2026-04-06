ДТП на трасі Київ-Овруч: після зіткнення автівки перетворилися на брухт (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
ДТП на трасі Київ-Овруч: після зіткнення автівки перетворилися на брухт (фото)
Сила удару була такою, що обидві автівки викинуло за межі проїжджої частини
фото: поліція Киїщини

Аварія трапилася поблизу селища Іванків

На трасі Київ-Іванків-Овруч сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, внаслідок якої двоє людей опинилися в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Аварія трапилася вчора, 5 квітня, поблизу селища Іванків. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій ВАЗ-2102, рухаючись по другорядній дорозі, виїхав на нерегульоване перехрестя та не надав перевагу в русі Skoda Octavia, допустивши зіткнення автомобілів.

Внаслідок ДТП кермувальник ВАЗ та його 29-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

На автодорозі Київ-Іванків-Овруч поблизу селища Іванків трапилась аварія
На автодорозі Київ-Іванків-Овруч поблизу селища Іванків трапилась аварія
фото: поліція Київщини

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними та відповідальними на дорозі.  

Нагадаємо,  4 квітня 2026 року на лівому березі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. На перехресті вулиць Здолбунівської та Сортувальної зіткнулися патрульний автомобіль, Renault Fluence та Volkswagen Touareg. Обставини аварії наразі з’ясовуються, проте сила удару була такою, що в службовій машині спрацювали подушки безпеки.

До слова, з 15 квітня у Києві подорожчає евакуація авто. Мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспорту становитиме 1 680 грн.

Зазначається, що рішення пов’язане, зокрема, зі зростанням витрат на пальне. Підприємці-оператори евакуації ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації залежно від ваги транспортного засобу.

Великодній кошик. Скільки коштують яйця у столичних супермаркетах: огляд цін
ДТП на трасі Київ-Овруч: після зіткнення автівки перетворилися на брухт (фото)
ДТП на трасі Київ-Овруч: після зіткнення автівки перетворилися на брухт (фото)
У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла
На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
