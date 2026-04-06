ДТП на трасі Київ-Овруч: після зіткнення автівки перетворилися на брухт (фото)
Аварія трапилася поблизу селища Іванків
На трасі Київ-Іванків-Овруч сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, внаслідок якої двоє людей опинилися в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Аварія трапилася вчора, 5 квітня, поблизу селища Іванків. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій ВАЗ-2102, рухаючись по другорядній дорозі, виїхав на нерегульоване перехрестя та не надав перевагу в русі Skoda Octavia, допустивши зіткнення автомобілів.
Внаслідок ДТП кермувальник ВАЗ та його 29-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними та відповідальними на дорозі.
Нагадаємо, 4 квітня 2026 року на лівому березі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. На перехресті вулиць Здолбунівської та Сортувальної зіткнулися патрульний автомобіль, Renault Fluence та Volkswagen Touareg. Обставини аварії наразі з’ясовуються, проте сила удару була такою, що в службовій машині спрацювали подушки безпеки.
До слова, з 15 квітня у Києві подорожчає евакуація авто. Мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспорту становитиме 1 680 грн.
Зазначається, що рішення пов’язане, зокрема, зі зростанням витрат на пальне. Підприємці-оператори евакуації ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації залежно від ваги транспортного засобу.
