Молодь у ЄС дедалі довше живе з батьками: причина

Молодь ЄС живе з батьками до 26 років через житлову кризу та дорожнечу оренди

За даними Євростату, минулого року дівчата та юнаки в ЄС попрощалися з батьківським будинком у середньому у віці 26,2 років. Цей показник дещо нижчий, ніж у 2023 році – 26,3. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Найдовше залишаються з батьками жителі південної та східної Європи. За цим показником лідирує Хорватія. Там із батьками живуть до 31 року. За Хорватією слідують Словаччина – 30,9, Греція – 30,7, Італія – 30,1 та Іспанія – 30.

Навпаки, у Фінляндії (21,4 року), Данії (21,7) та Швеції (21,9) молоді люди залишають рідне гніздо у більш ранньому віці. Більше 80% молодих людей віком від 16 до 29 років у Хорватії, Словаччині, Італії, Іспанії, Польщі, Греції та Ірландії живуть зі своїми батьками, роблять свій внесок у сімейний бюджет, або отримують від нього вигоду.

Багато молодих людей відкладають переїзд через зростання вартості житла, яке багато хто називає кризою вартості оренди. «Житлова криза торкається самих основ суспільства і може завдати серйозної шкоди демократії. Нам необхідно створити європейську структуру, керуючись принципом субсидіарності», – заявив Томас Каттніг, співдоповідач за Європейським планом доступного житла, на пленарному засіданні минулого тижня. У ньому також взяв участь єврокомісар з енергетики та житлового будівництва Дан Йоргенсен.

У цьому плані міститься заклик до офіційного закріплення права на доступне житло у первинному законодавстві ЄС, а Єврокомісії пропонується розробити заходи щодо його виконання.

У всіх країнах ЄС молоді люди частіше за населення загалом живуть у перенаселених домогосподарствах. У 2024 році понад чверть молодих людей в ЄС жили в перенаселених сім'ях, що на 0,5 процентних пункти більше, ніж у 2023 році.

Найменше шансів проживати у перенаселених сім'ях у молоді Кіпру (4,1%), тоді як у Румунії цей показник був найвищим – 58,3%.

Ситуація також викликає занепокоєння у Латвії та Болгарії, де понад 50% молодих людей живуть у перенаселених домогосподарствах, а також у Литві, Італії, Словаччині, Польщі, Хорватії та Греції, де цей тип житлової ситуації торкається понад третини.

Громадяни ЄС віком від 15 до 19 років, як правило, є найбільш постраждалою групою, коли йдеться про проживання у перенаселених будинках.

У 2024 році майже 10% молодих людей в ЄС жили у сім'ях, які витрачали на житло 40% і більше свого доходу. У Хорватії (2,1 %), на Кіпрі (2,8%) та Словенії (3,0%) спостерігався найнижчий рівень витрат на житло для молодих людей, у той час як у Греції (30,3%) та Данії (28,9%) – найвищий.

Логічно, що тягар витрат зростає тим, хто перебирає основну тяжкість витрат. У деяких країнах, де молоді люди, як правило, раніше залишають батьківський будинок, наприклад, у Данії, Нідерландах, Швеції, Німеччині та Фінляндії, молодь витрачає на житло більше.

У той же час у країнах, де молодь залишає будинок батьків пізніше, таких як Кіпр, Хорватія та Італія, вони зазвичай повідомляють про нижчий рівень витрат на житло.

