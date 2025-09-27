Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молодь у ЄС дедалі довше живе з батьками: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Молодь у ЄС дедалі довше живе з батьками: причина
Молодь віддає перевагу життю із батьками
фото із відкритих джерел

Молодь ЄС живе з батьками до 26 років через житлову кризу та дорожнечу оренди

За даними Євростату, минулого року дівчата та юнаки в ЄС попрощалися з батьківським будинком у середньому у віці 26,2 років. Цей показник дещо нижчий, ніж у 2023 році – 26,3. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Найдовше залишаються з батьками жителі південної та східної Європи. За цим показником лідирує Хорватія. Там із батьками живуть до 31 року. За Хорватією слідують Словаччина – 30,9, Греція – 30,7, Італія – 30,1 та Іспанія – 30.

Навпаки, у Фінляндії (21,4 року), Данії (21,7) та Швеції (21,9) молоді люди залишають рідне гніздо у більш ранньому віці. Більше 80% молодих людей віком від 16 до 29 років у Хорватії, Словаччині, Італії, Іспанії, Польщі, Греції та Ірландії живуть зі своїми батьками, роблять свій внесок у сімейний бюджет, або отримують від нього вигоду.

Багато молодих людей відкладають переїзд через зростання вартості житла, яке багато хто називає кризою вартості оренди. «Житлова криза торкається самих основ суспільства і може завдати серйозної шкоди демократії. Нам необхідно створити європейську структуру, керуючись принципом субсидіарності», – заявив Томас Каттніг, співдоповідач за Європейським планом доступного житла, на пленарному засіданні минулого тижня. У ньому також взяв участь єврокомісар з енергетики та житлового будівництва Дан Йоргенсен.

У цьому плані міститься заклик до офіційного закріплення права на доступне житло у первинному законодавстві ЄС, а Єврокомісії пропонується розробити заходи щодо його виконання.

У всіх країнах ЄС молоді люди частіше за населення загалом живуть у перенаселених домогосподарствах. У 2024 році понад чверть молодих людей в ЄС жили в перенаселених сім'ях, що на 0,5 процентних пункти більше, ніж у 2023 році.

Найменше шансів проживати у перенаселених сім'ях у молоді Кіпру (4,1%), тоді як у Румунії цей показник був найвищим – 58,3%.

Ситуація також викликає занепокоєння у Латвії та Болгарії, де понад 50% молодих людей живуть у перенаселених домогосподарствах, а також у Литві, Італії, Словаччині, Польщі, Хорватії та Греції, де цей тип житлової ситуації торкається понад третини.

Громадяни ЄС віком від 15 до 19 років, як правило, є найбільш постраждалою групою, коли йдеться про проживання у перенаселених будинках.

У 2024 році майже 10% молодих людей в ЄС жили у сім'ях, які витрачали на житло 40% і більше свого доходу. У Хорватії (2,1 %), на Кіпрі (2,8%) та Словенії (3,0%) спостерігався найнижчий рівень витрат на житло для молодих людей, у той час як у Греції (30,3%) та Данії (28,9%) – найвищий.

Логічно, що тягар витрат зростає тим, хто перебирає основну тяжкість витрат. У деяких країнах, де молоді люди, як правило, раніше залишають батьківський будинок, наприклад, у Данії, Нідерландах, Швеції, Німеччині та Фінляндії, молодь витрачає на житло більше.

У той же час у країнах, де молодь залишає будинок батьків пізніше, таких як Кіпр, Хорватія та Італія, вони зазвичай повідомляють про нижчий рівень витрат на житло.

Нагадаємо, насильство з боку злочинних угруповань зростає по всій Європі, перетворюючи деякі великі міста на осередки стрілянини та злочинів із використанням вогнепальної зброї. Згідно з аналізом Euronews, до найнебезпечніших міст Європи віднесли Брюссель, Стокгольм, Марсель та Амстердам.

Читайте також:

Теги: бюджет житло населення молодь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воєнний бюджет, версія 5.0: виклики та ризики
Воєнний бюджет, версія 5.0: виклики та ризики Авторська стаття
23 вересня, 21:15
Сума, яку сплатив іноземний бізнес, дорівнює половині військового бюджету Росії на 2025 рік
Іноземні компанії профінансували зарплати мільйона російських солдатів – Newsweek
28 серпня, 00:57
Польща максимально вкладає кошти в армію
Рекордні витрати на оборону: Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд
26 серпня, 12:57
Зумери повернули популярність «мильницям»
Покоління зумерів відроджує «мильниці»: чому молодь обирає старі фотокамери
28 серпня, 21:00
Департамент фінансів КМДА рекомендує Кличку переглянути тарифну політику та встановити нові ціни на перевезення з урахуванням економічної ситуації
Кличко відповів на чутки про подорожчання проїзду
9 вересня, 14:59
Українські школярі, які навчаються в Австрії, вирізняються стійкістю і працьовитістю
Австрійський міністр освіти назвав особливі риси українських школярів
13 вересня, 15:58
Зеленський: дозвіл виїжджати за кордон чоловікам віком 18-22 років допоможе зберегти молодь для України
Чоловіків 18-22 років випустили за кордон. Президент пояснив логіку цього рішення
20 вересня, 12:00
Загалом від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на суму 33,5 млрд грн
Програма «єОселя»: українці з початку року взяли кредитів на понад 9 млрд грн
23 вересня, 13:59
Багато жителів Франції завтра вийдуть на протест проти дій влади
Франція готується до масового страйку: очікується до 800 тис. учасників
17 вересня, 11:00

Соціум

Молодь у ЄС дедалі довше живе з батьками: причина
Молодь у ЄС дедалі довше живе з батьками: причина
Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів
Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів
У Кенії викрито мережу, яка вербувала чоловіків для участі у війні на боці Росії
У Кенії викрито мережу, яка вербувала чоловіків для участі у війні на боці Росії
В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1
В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1
Над Німеччиною зафіксовано невідомі БпЛА
Над Німеччиною зафіксовано невідомі БпЛА
Високої зарплати вже недостатньо. Покоління зумерів у Німеччині масово змінює роботу
Високої зарплати вже недостатньо. Покоління зумерів у Німеччині масово змінює роботу

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua