Рух вулицею Юлії Здановської обмежено до 16 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Дорожні служби проводитимуть поточний ремонт на ділянці вулиці Юлії Здановської між будинками № 41 та № 47
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та радить враховувати обмеження при плануванні маршруту

З понеділка, 13 жовтня, до четверга, 16 жовтня, з 8:00 до 18:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Юлії Здановської у Голосіївському районі столиці. Через погодні умови роботи, заплановані раніше на цій вулиці, перенесли. Про це інформує «Главком» із посилання на КМДА.

Як повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор», в цей час дорожники комунального підприємства ШЕУ Голосіївського району проводитимуть поточний ремонт на ділянці вулиці між будинками № 41 та № 47.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Вулиця Юлії Здановської (колишня вулиця Ломоносова – «Главком»)– вулиця в Голосіївському районі міста Києва, місцевість Голосіїв, житловий масив Теремки-ІІ. Пролягає від вулиці Михайла Стельмаха до вулиці Професора Балінського.

Вулиця Здановської прилучаються вулиці Маричанська, Оріхуватська, Рея Бредбері, провулки Леопольда Ященка, Коломийський, Любомира Бордуна, вулиці Васильківська, Василя Симоненка, Софії Ковалевської, Композитора Мейтуса та Самійла Кішки.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

