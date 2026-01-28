На тлі масових травмувань киян синоптики знову попереджають про ожеледь: прогноз на 29 січня
За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів через ожеледь
29 січня в Києві та області очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджають в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком»
На завтра, 29 січня, синоптики також прогнозують хмарність, невеликий мокрий сніг і дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура близько 0°.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Пішоходам варто бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Також для уникнення травматизму киянам треба дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.
Поради водіям:
- дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;
- у снігопади віддайте перевагу громадському транспорту. Не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг і на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважними й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.
Нагадаємо, за даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів. У відомстві зазначили, що приблизно 20% із них госпіталізують, зокрема через складні переломи або поєднані травми.
