У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин

Сирени лунали через загрозу балістики

У суботу, 24 січня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації та допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», – ідеться у заяві КМДА.

О 15:37 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із Курської області.

Зазначимо, що у Києві це була вже п’ята повітряна тривога за добу.

Відбій повітряної тривоги у столиці пролунав о 16:17.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Як відомо, в Україні триває 1431-й день повномасштабної війни.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.