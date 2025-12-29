Головна Київ Новини
search button user button menu button

Бровари та Вишгород можуть бути без світла тиждень – нардеп

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Бровари та Вишгород можуть бути без світла тиждень – нардеп
За словами Нагорняка, найбільш критична ситуація наразі спостерігається у передмісті столиці
фото: Freepik

Нардеп: Враження енергосистеми максимальні, які можуть бути завдані

Через масовану атаку РФ 27 грудня енергосистема Київщини зазнала значних руйнувань. На стабілізацію ситуації знадобиться щонайменше тиждень, а на повне відновлення інфраструктури – місяці. Про це заявив народний депутат, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в етері «Київ24», інформує «Главком».

Нардеп пояснив, що під час останнього обстрілу ворог застосував не лише дрони та стандартні ракети, а й касетні боєприпаси. Зафіксовано влучання у ГЕС та підстанцію, що відповідає за видачу її потужності. Окрім цього, з ладу виведено значну частину вимикачів на підстанціях «Укренерго».

За словами Нагорняка, найбільш критична ситуація наразі спостерігається у передмісті столиці.

«Найскладніша ситуація зараз у місті Бровари та місті Вишгород, тому що там була вражена ще і розподільча підстанція «Укренерго», яка дає змогу доставляти електроенергію до передмістя Києва. Енергетики роблять усе можливе, щоб у найкоротші терміни подати електроенергію. До того ж погода не зовсім сприяє роботі, тому що люди працюють на вулиці з металевими конструкціями, а навантаження на систему максимальне», – зазначив депутат.

Щодо прогнозів повернення до нормального режиму, Нагорняк наголосив на різниці між стабілізацією та повним ремонтом:

«Ситуацію вдасться стабілізувати протягом тижня. Не відновити, а саме стабілізувати. Тобто фактично лише в перших числах 2026 року будуть відчутні зміни. Для відновлення всієї інфраструктури, яка постраждала лише під час останньої масованої атаки, потрібно, можливо, кілька тижнів або місяці».

Варто зазначити, що вже дві доби поспіль у Києві діють графіки відключень, але на лівому березі введено екстрені обмеження, під час яких стандартні графіки не застосовуються.

Нагадаємо, масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання. Станом на ранок 28 грудня вдалося заживити критичну інфраструктуру та відновити електропостачання для більшості мешканців міста. Попри загальне відновлення, ситуація на Лівобережжі Києва залишається напруженою. Через серйозні пошкодження вузлових підстанцій мережі працюють на межі можливостей.

Теги: Київ Київщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 1 грудня 2025: де і коли не буде електрики у перший день зими
30 листопада, 18:49
Під час обшуку поліція знайшла телефон, на якому виявили фото та відео пошкоджених автівок
Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»
1 грудня, 12:44
За скоєне ДТП водієві загрожує до десяти років позбавлення волі
Водія Tesla, який на смерть збив школярку на пішохідному переході на Оболоні, взято під варту
1 грудня, 17:02
Департамент охорони культурної спадщини КМДА радив будівлю ринку на включення до Державного реєстру нерухомих памʼяток України
Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох
17 грудня, 14:24
Росія вдарила безпілотниками по Одесі
Через атаку РФ частина Одеси залишилася без світла, води та тепла
19 грудня, 02:56
Укриття встановлено на Лісовому масиві, за адресою вул. Мілютенка, 19
У Києві встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття: у чому його особливість
18 грудня, 16:17
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
26 грудня, 18:32
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 23-28 грудня: повний розклад на тиждень
22 грудня, 13:12
Наслідки підпалу «Укрпошти» у Києві
10 років тюрми за підпал: у столиці винесено вирок двом диверсантам
22 грудня, 16:54

Новини

Де купити продукти до Нового року: адреси ярмарків у Києві 30 грудня – 4 січня
Де купити продукти до Нового року: адреси ярмарків у Києві 30 грудня – 4 січня
Бровари та Вишгород можуть бути без світла тиждень – нардеп
Бровари та Вишгород можуть бути без світла тиждень – нардеп
ДТП на Шулявці: за 10 хвилин до комендантської години Skoda влетіла в білборд (фото)
ДТП на Шулявці: за 10 хвилин до комендантської години Skoda влетіла в білборд (фото)
Прибирання снігу у Києві: скільки спецтехніки задіяно
Прибирання снігу у Києві: скільки спецтехніки задіяно
У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають
У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають
Загиблий та 13 постраждалих: на трасі Київ-Харків маршрутка вилетіла на зустрічну смугу
Загиблий та 13 постраждалих: на трасі Київ-Харків маршрутка вилетіла на зустрічну смугу

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua