Бровари та Вишгород можуть бути без світла тиждень – нардеп

Нардеп: Враження енергосистеми максимальні, які можуть бути завдані

Через масовану атаку РФ 27 грудня енергосистема Київщини зазнала значних руйнувань. На стабілізацію ситуації знадобиться щонайменше тиждень, а на повне відновлення інфраструктури – місяці. Про це заявив народний депутат, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в етері «Київ24», інформує «Главком».

Нардеп пояснив, що під час останнього обстрілу ворог застосував не лише дрони та стандартні ракети, а й касетні боєприпаси. Зафіксовано влучання у ГЕС та підстанцію, що відповідає за видачу її потужності. Окрім цього, з ладу виведено значну частину вимикачів на підстанціях «Укренерго».

За словами Нагорняка, найбільш критична ситуація наразі спостерігається у передмісті столиці.

«Найскладніша ситуація зараз у місті Бровари та місті Вишгород, тому що там була вражена ще і розподільча підстанція «Укренерго», яка дає змогу доставляти електроенергію до передмістя Києва. Енергетики роблять усе можливе, щоб у найкоротші терміни подати електроенергію. До того ж погода не зовсім сприяє роботі, тому що люди працюють на вулиці з металевими конструкціями, а навантаження на систему максимальне», – зазначив депутат.

Щодо прогнозів повернення до нормального режиму, Нагорняк наголосив на різниці між стабілізацією та повним ремонтом:

«Ситуацію вдасться стабілізувати протягом тижня. Не відновити, а саме стабілізувати. Тобто фактично лише в перших числах 2026 року будуть відчутні зміни. Для відновлення всієї інфраструктури, яка постраждала лише під час останньої масованої атаки, потрібно, можливо, кілька тижнів або місяці».

Варто зазначити, що вже дві доби поспіль у Києві діють графіки відключень, але на лівому березі введено екстрені обмеження, під час яких стандартні графіки не застосовуються.

Нагадаємо, масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання. Станом на ранок 28 грудня вдалося заживити критичну інфраструктуру та відновити електропостачання для більшості мешканців міста. Попри загальне відновлення, ситуація на Лівобережжі Києва залишається напруженою. Через серйозні пошкодження вузлових підстанцій мережі працюють на межі можливостей.