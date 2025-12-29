ДТП на Шулявці: за 10 хвилин до комендантської години Skoda влетіла в білборд (фото)

За попередніми даними, водій автомобіля Skoda Octavia рухався зі сторони станції метро «Шулявська» у напрямку «Караваєвих дач»

У столиці поліція розслідує обставини нічної аварії, у якій загинула молода людина та ще двоє осіб отримали тяжкі травми. Автівка на великій швидкості вилетіла з дороги та протаранила рекламну конструкцію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Автопригода сталася напередодні на вулиці Вадима Гетьмана близько 23:50, за десять хвилин до початку дії комендантської години. За попередніми даними, водій автомобіля Skoda Octavia рухався зі сторони станції метро «Шулявська» у напрямку «Караваєвих дач».

24-річний пасажир Skoda Octavia від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події фото: Національна поліція України/Facebook

Під час руху керманич не впорався з керуванням, внаслідок чого машина вилетіла за межі проїзної частини та здійснив наїзд на рекламний щит. Удар був такої сили, що автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.

«Унаслідок автопригоди 24-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. 24-річного водія автомобіля та його 23-річного пасажира у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні», – повідомили у поліції.

Смертельна ДТП у Солом’янському районі столиці сталася 28 грудня близько 23:50 фото: Національна поліція України/Facebook

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого.

Нагадаємо, учора масштабна автотроща сталася на трасі Київ-Харків. У результаті зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула, ще понад десяток отримали травми. За попередніми даними правоохоронців, причиною аварії став виїзд на зустрічну смугу.

Також 28 грудня на Рожнятівщині перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. За даними ДСНС, у салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії. Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.