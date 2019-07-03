На трасі під Києвом горів автомобіль (фото)
Вогонь знищив автомобіль
Фото: ДСНС
Загорання сталося в автомобілі Ford Mustang
У вівторок, 2 липня, о 17:12 до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про загорання автомобіля на 60-му км траси Київ-Харків. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику було направлено черговий караул 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить легковий автомобіль Ford Mustang.
Пожежу було локалізовано о 17:32 та повністю ліквідовано о 17:39.
Читайте також
Причина пожежі встановлюється.