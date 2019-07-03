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    Новини

    На трасі під Києвом горів автомобіль (фото)

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    Вогонь знищив автомобіль - На трасі під Києвом горів автомобіль (фото)
    Вогонь знищив автомобіль
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося в автомобілі Ford Mustang

    У вівторок, 2 липня, о 17:12 до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про загорання автомобіля на 60-му км траси Київ-Харків. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено черговий караул 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить легковий автомобіль Ford Mustang.

    Пожежу було локалізовано о 17:32 та повністю ліквідовано о 17:39.

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    Причина пожежі встановлюється.

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