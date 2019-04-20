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    На трасі під Києвом серйозна ДТП: зіткнулися дві фури і легковик (відео)

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    На трасі під Києвом серйозна ДТП: зіткнулися дві фури і легковик (відео)

    Водій Renault не помітив два автомобілі, що стояли на аварійній сигналізації, і в'їхав у них

    Сьогодні, 20 квітня, на Житомирській трасі під Києвом сталася серйозна ДТП.

    Як повідомляє «Київ оперативний» у Facebook, на трасі в напрямку Києва, трохи не доїжджаючи до КП, зіштовхнулися дві вантажівки - Renault та Mercedes - і легковик Toyota. 

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    «Попередньо, Mercedes зламався, на допомогу приїхали ремонтники на Toyota та стали позаду нього. Водій Renault не помітив авто, що стояли, знак аварійної сигналізації та в‘їхав у них», - йдеться в повідомленні.

    На місці події працювала поліція.

    За попередніми даними, постраждалих в результаті ДТП немає.

    Рух транспорту на трасі було ускладнено.

    Як повідомлялося, на трасі Одеса-Київ зіткнулися три фури, постраждав водій однієї з вантажівок.

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