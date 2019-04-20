На трасі під Києвом серйозна ДТП: зіткнулися дві фури і легковик (відео)



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Водій Renault не помітив два автомобілі, що стояли на аварійній сигналізації, і в'їхав у них

Сьогодні, 20 квітня, на Житомирській трасі під Києвом сталася серйозна ДТП.

Як повідомляє «Київ оперативний» у Facebook, на трасі в напрямку Києва, трохи не доїжджаючи до КП, зіштовхнулися дві вантажівки - Renault та Mercedes - і легковик Toyota.

«Попередньо, Mercedes зламався, на допомогу приїхали ремонтники на Toyota та стали позаду нього. Водій Renault не помітив авто, що стояли, знак аварійної сигналізації та в‘їхав у них», - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала поліція.

За попередніми даними, постраждалих в результаті ДТП немає.

Рух транспорту на трасі було ускладнено.

Як повідомлялося, на трасі Одеса-Київ зіткнулися три фури, постраждав водій однієї з вантажівок.