На трасі Одеса-Київ зіткнулися три фури



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Фури зіткнулися в Іванівському районі Одеської області біля повороту на село Шеметове

За попередніми даними, водій автомобіля, який спровокував масштабну ДТП, заснув за кермом, його госпіталізували

На трасі Одеса-Київ у суботу, 20 квітня, сталася масштабна ДТП за участю трьох великовантажних автомобілів. Про це повідомляє Взляд из Одессы 20 квітня.

За попередніми даними, водій автомобіля, який спровокував масштабну ДТП, заснув за кермом. Він госпіталізований.

Відзначається, що фури зіткнулися в Іванівському районі Одеської області біля повороту на село Шеметове.

«Водій фури, що їхала в напрямку Одеси, не впорався з керуванням. Автомобіль перекинувся на бік, зніс дорожню огорожу. Від удару в бетонні стовпи недобудованого мосту з фури вилетів мотор і відірвало водійську кабіну», - йдеться в повідомленні.

При цьому автомобіль, що впав на бік, встиг зачепити ще дві фури, які їхали в напрямку столиці. Одна з фур, яку зачепили, також перекинулася. У неї розбите скло у водійській кабіні.

ДТП також стала причиною великого затору на трасі в напрямку Києва.

Раніше в суботу стало відомо, що в Казахстані 11 людей загинули в ДТП за участю автобуса, ще 29 постраждали. Водій транспортного засобу намагався уникнути зіткнення з легковиком і вантажівкою, що потрапили в аварію.

А у Львові в ДТП потрапило авто охоронної фірми. Тоді одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Всі потерпілі перебували в машині охоронців.