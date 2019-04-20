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    У світі

    У Перу автобус з півсотнею пасажирів протаранив відбійник, є жертви

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    Пасажирами автобуса були членами партії Гарсія і їхали на похорон - У Перу автобус з півсотнею пасажирів протаранив відбійник, є жертви
    Пасажирами автобуса були членами партії Гарсія і їхали на похорон

    Загинуло вісім людей, ще 40 отримали травми

    У Перу автобус з 54 пасажирами зіткнувся з відбійником, що призвело до загибелі щонайменше 8 людей, ще понад 40 отримали травми. Про це повідомляє  Elcomercio.

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    Зазначається, що інцидент стався о 4 годині ранку за місцевим часом в районі Ліми. Пасажирами автобуса були члени партії Гарсія на похорон якого вони прямували.

    Медики розповіли, що в даний час 6 постраждалих перебувають у важкому стані, а також повідомили, що крім членів партії одним із загиблих виявився 15-річний підліток, який був сином водія автобуса.

    Також серед постраждалих присутні секретар партії априста і колишній регіональний президент Сезар Треллес Лара, а також секретар Організації регіонального виконавчого комітету Апри Антоніо Валдивьезо.

    Як повідомлялося,  в Казахстані 11 людей загинули в ДТП за участю автобуса, ще 29 постраждали. Водій транспортного засобу намагався уникнути зіткнення з легковиком і вантажівкою, що потрапили в аварію.

    Також на трасі Одеса-Київ зіткнулися три фури, постраждав водій однієї з вантажівок.

    А у Львові в ДТП потрапило авто охоронної фірми. Тоді одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Всі потерпілі перебували в машині охоронців.

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