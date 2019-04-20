У Швеції перекинувся автобус із туристами (фото)
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Норвезький туристичний автобус їхав з Осло до Стокгольма і потрапив у ДТП
У суботу, 20 квітня, вранці у Швеції поблизу міста Еребро потрапив у ДТП туристичний автобус з Норвегії, який прямував з Осло до Стокгольма.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на газету Aftonbladet.
Аварія сталася близько 9:25 на південь від міста Еребро в напрямку Стокгольма.
«Ми отримали інформацію про те, що перекинувся туристичний автобус. Йдеться про норвезький туристичний автобус, який їхав з Осло до Стокгольма», - повідомили в місцевій поліції.
В автобусі перебували близько 20 людей.
Поліція повідомила, що до лікарні забрали вісьмох постраждалих. Щоправда там не виключають, що і решта пасажирів потребуватиме допомоги медиків, оскільки люди перебувають у шоковому стані.
Дорогу, на якій сталася аварія, перекрили в обидва боки. Поліція з’ясовує причини ДТП.
Як повідомлялося, в Казахстані 11 людей загинули в ДТП за участю автобуса, ще 29 постраждали. Водій транспортного засобу намагався уникнути зіткнення з легковиком і вантажівкою, що потрапили в аварію.
У Перу автобус з 54 пасажирами зіткнувся з відбійником, що призвело до загибелі щонайменше 8 людей, ще понад 40 отримали травми.
Також на трасі Одеса-Київ зіткнулися три фури, постраждав водій однієї з вантажівок.