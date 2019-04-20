У Швеції перекинувся автобус із туристами (фото)



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ДТП поблизу міста Еребро у Швеції

Норвезький туристичний автобус їхав з Осло до Стокгольма і потрапив у ДТП

У суботу, 20 квітня, вранці у Швеції поблизу міста Еребро потрапив у ДТП туристичний автобус з Норвегії, який прямував з Осло до Стокгольма.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на газету Aftonbladet.

Аварія сталася близько 9:25 на південь від міста Еребро в напрямку Стокгольма.

«Ми отримали інформацію про те, що перекинувся туристичний автобус. Йдеться про норвезький туристичний автобус, який їхав з Осло до Стокгольма», - повідомили в місцевій поліції.

В автобусі перебували близько 20 людей.

Поліція повідомила, що до лікарні забрали вісьмох постраждалих. Щоправда там не виключають, що і решта пасажирів потребуватиме допомоги медиків, оскільки люди перебувають у шоковому стані.

Дорогу, на якій сталася аварія, перекрили в обидва боки. Поліція з’ясовує причини ДТП.

Як повідомлялося, в Казахстані 11 людей загинули в ДТП за участю автобуса, ще 29 постраждали. Водій транспортного засобу намагався уникнути зіткнення з легковиком і вантажівкою, що потрапили в аварію.

У Перу автобус з 54 пасажирами зіткнувся з відбійником, що призвело до загибелі щонайменше 8 людей, ще понад 40 отримали травми.

Також на трасі Одеса-Київ зіткнулися три фури, постраждав водій однієї з вантажівок.