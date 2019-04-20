  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Швеції перекинувся автобус із туристами (фото)

    • Розсилка
    ДТП&nbsp;поблизу міста Еребро у Швеції - У Швеції перекинувся автобус із туристами (фото)
    ДТП поблизу міста Еребро у Швеції

    Норвезький туристичний автобус їхав з Осло до Стокгольма і потрапив у ДТП

    У суботу, 20 квітня, вранці у Швеції поблизу міста Еребро потрапив у ДТП туристичний автобус з Норвегії, який прямував з Осло до Стокгольма.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на газету Aftonbladet.

    Аварія сталася близько 9:25 на південь від міста Еребро в напрямку Стокгольма.

    Читайте також

    «Ми отримали інформацію про те, що перекинувся туристичний автобус. Йдеться про норвезький туристичний автобус, який їхав з Осло до Стокгольма», - повідомили в місцевій поліції.

    В автобусі перебували близько 20 людей.

    Поліція повідомила, що до лікарні забрали вісьмох постраждалих. Щоправда там не виключають, що і решта пасажирів потребуватиме допомоги медиків, оскільки люди перебувають у шоковому стані.

    Дорогу, на якій сталася аварія, перекрили в обидва боки. Поліція з’ясовує причини ДТП.

    Як повідомлялося,  в Казахстані 11 людей загинули в ДТП за участю автобуса, ще 29 постраждали. Водій транспортного засобу намагався уникнути зіткнення з легковиком і вантажівкою, що потрапили в аварію.

    У Перу автобус з 54 пасажирами зіткнувся з відбійником, що призвело до загибелі щонайменше 8 людей, ще понад 40 отримали травми.

    Також на трасі Одеса-Київ зіткнулися три фури, постраждав водій однієї з вантажівок.

    Читайте також
    Швеція ДТП Норвегія водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ