  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники вивели мешканців будинку на свіже повітря - Пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео)
    Рятувальники вивели мешканців будинку на свіже повітря
    фото ДСНС

    Шість людей виведено на свіже повітря в рятувальних комплектах

    У п'ятницю вранці, 17 грудня, у Миколаєві пала багатоповерхівка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Пожежа сталася по вул. Лазурною на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Та загорівся кабель.

    Після прибуття пожежники з'ясували, що внаслідок пожежі утворилося щільне задимлення, яке поширилося на верхні та нижні поверхи.

    «17 грудня о 08:38 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу кабелю в шахті на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вул. Лазурна м. Миколаєва.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео)
    Пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео)
    Пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео)
    Пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео)
    Пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео)

    На місце виїхали відділення 2 державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру, направлено автомобіль газодимозахисної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю встановлено, що в результаті пожежі утворилося щільне задимлення, яке поширилося сходовим маршем на верхні та нижні поверхи. Вогнеборці евакуювали 25 мешканців під'їзду, ще шість людей виведено на свіже повітря в рятувальних комплектах. О 09:00 пожежу локалізовано та о 09:55 ліквідовано на площі 10 кв.м. Попередня причина – коротке замикання електромережі», – зазначається у повідомленні.

    Від ДСНС на місці працювали чотири одиниці техніки та 15 рятувальників. Додатково залучалися співробітники поліції, бригади швидкої допомоги та аварійні бригади АТ «Миколаївгаз» та АТ «Миколаївобленерго».

    До слова, під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік.

    Також у Києві під час пожежі вщент вигоріла квартира, рятувальники евакуювали людей з будинку.

    Теги: пожежа ДСНС Миколаїв рятувальники квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео)