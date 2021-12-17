Пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео)

Шість людей виведено на свіже повітря в рятувальних комплектах

У п'ятницю вранці, 17 грудня, у Миколаєві пала багатоповерхівка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежа сталася по вул. Лазурною на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Та загорівся кабель.

Після прибуття пожежники з'ясували, що внаслідок пожежі утворилося щільне задимлення, яке поширилося на верхні та нижні поверхи.

«17 грудня о 08:38 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу кабелю в шахті на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вул. Лазурна м. Миколаєва.

На місце виїхали відділення 2 державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру, направлено автомобіль газодимозахисної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю встановлено, що в результаті пожежі утворилося щільне задимлення, яке поширилося сходовим маршем на верхні та нижні поверхи. Вогнеборці евакуювали 25 мешканців під'їзду, ще шість людей виведено на свіже повітря в рятувальних комплектах. О 09:00 пожежу локалізовано та о 09:55 ліквідовано на площі 10 кв.м. Попередня причина – коротке замикання електромережі», – зазначається у повідомленні.

Від ДСНС на місці працювали чотири одиниці техніки та 15 рятувальників. Додатково залучалися співробітники поліції, бригади швидкої допомоги та аварійні бригади АТ «Миколаївгаз» та АТ «Миколаївобленерго».

До слова, під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік.

Також у Києві під час пожежі вщент вигоріла квартира, рятувальники евакуювали людей з будинку.