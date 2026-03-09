Головна Київ Новини
У чотирьох районах столиці слабкий тиск води через аварійні відключення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У чотирьох районах столиці слабкий тиск води через аварійні відключення
У зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти Київводоканалу
фото з відкритих джерел

Слабкий тиск спостерігається у водопровідних мережах чотирьох районів столиці

У понеділок, 9 березня, у частині Києва спостерігається слабкий тиск води. Причиною є знеструмлення об'єктів «Київводоканалу». Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву «Київводоканалу».

Сьогодні, 9 березня, у низці районів Києва фіксується слабкий тиск води. Це сталося через знеструмлені об’єкти «Київводоканалу» у зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК.

Слабкий тиск спостерігається у водопровідних мережах Солом’янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів.

Фахівці працюють над стабілізацією ситуації.

Нагадаємо, заступник голови КМДА та депутат Київради від фракції «Удар» Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» прокоментував ситуацію з будинками, які залишилися без тепла через пориви внутрішньобудинкових мереж, та повідомив терміни їхнього відновлення. За словами посадовця, головною проблемою стало «розмерзання» систем у тих районах, де воду не встигли злити вчасно або де конструктивні особливості мереж не дозволяють зробити це повністю.

До слова, через аварію на магістральному водогоні в районі Домажира частина львів’ян наразі перебуває без водопостачання. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, причиною інциденту стали несанкціоновані роботи приватної спецтехніки, тому поломка не пов’язана з діяльністю комунальних служб чи станом міських мереж.

Теги: Київ водопостачання

