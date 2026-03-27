У Києві викрито пару, яка підозрюється у збуті дитячої порнографії з донькою

У ході розслідування було отримано докази зґвалтування малолітньої доньки фігурантки затриманим

У Києві правоохоронці викрили жінку та її співмешканця, яких підозрюють у зберіганні та розповсюдженні порнографічної продукції, зокрема за участі дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва та Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 46-річна жінка та 51-річний чоловік розповсюджували через інтернет фото і відео порнографічного характеру. Серед зафіксованих матеріалів – зображення доньки жінки, яка на сьогодні є повнолітньою.

«Зловмисники адміністрували низку Telegram-акаунтів, через які щонайменше з листопада 2025 року продавали відеофайли третім особам, отримуючи оплату на банківські картки», – повідомляє поліція.

Також повідомляється, що під час обшуку за місцем проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-носії, нотатки та атрибутику інтимного характеру, що використовувалася для створення і розповсюдження відео.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення та збут) та ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення та збут порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Крім того, у межах розслідування отримано докази зґвалтування малолітньої доньки фігурантки затриманим. За цим фактом чоловіку додатково оголошено підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.

Нагадаємо, протягом дев’яти місяців 2025 року в Україні було відкрито майже 1,5 тис. кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ – щодо виготовлення, розповсюдження та збуту порнографічних матеріалів. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 498 проти 1 320). Близько половини всіх проваджень цього року припало лише на два місяці – січень і березень. Розслідування за цією статтею мають один із найвищих показників ефективності.

Раніше стало відомо, скільки держава витрачає на експертизу порнографії. За підрахунками журналістами, загальна сума витрат на експертизи може сягати 4,9 млн грн із 2022 року.