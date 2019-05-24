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    Новини

    На Троєщині зловили серійного крадія велосипедів

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    Чоловік викрадав велосипеди&nbsp;із тамбурів багатоповерхівок&nbsp; - На Троєщині зловили серійного крадія велосипедів
    Чоловік викрадав велосипеди із тамбурів багатоповерхівок 
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник здавав викрадені велосипеди в ломбард

    До чергової частини Деснянського управління поліції надходили повідомлення про крадіжки велосипедів із тамбурів багатоповерхівок на вулицях Милославській та Марини Цвєтаєвої.

    Як розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Деснянського управління Олександр Святнюк, працівники карного розшуку після комплексу оперативних заходів затримали за підозрою у вчиненні крадіжок 34-річного киянина, раніше судимого за розбій. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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    «Чоловік зізнався, що викрадав велосипеди вночі, пошкодивши замки дверей загального коридору. Ми довели його причетність до чотирьох крадіжок, у яких він зізнався», - сказав Святнюк.

    Зловмисник здавав викрадені велосипеди в ломбард.

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    На Троєщині зловили серійного крадія велосипедів
    На Троєщині зловили серійного крадія велосипедів

    Фігуранту за погодженням із прокурором оголосили про підозру.

    Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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