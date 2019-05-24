На Троєщині зловили серійного крадія велосипедів
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Розсилка
Зловмисник здавав викрадені велосипеди в ломбард
До чергової частини Деснянського управління поліції надходили повідомлення про крадіжки велосипедів із тамбурів багатоповерхівок на вулицях Милославській та Марини Цвєтаєвої.
Як розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Деснянського управління Олександр Святнюк, працівники карного розшуку після комплексу оперативних заходів затримали за підозрою у вчиненні крадіжок 34-річного киянина, раніше судимого за розбій. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
«Чоловік зізнався, що викрадав велосипеди вночі, пошкодивши замки дверей загального коридору. Ми довели його причетність до чотирьох крадіжок, у яких він зізнався», - сказав Святнюк.
Зловмисник здавав викрадені велосипеди в ломбард.
Фігуранту за погодженням із прокурором оголосили про підозру.
Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.