На Троєщині зловили серійного крадія велосипедів



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Чоловік викрадав велосипеди із тамбурів багатоповерхівок Фото: Нацполіція

Зловмисник здавав викрадені велосипеди в ломбард

До чергової частини Деснянського управління поліції надходили повідомлення про крадіжки велосипедів із тамбурів багатоповерхівок на вулицях Милославській та Марини Цвєтаєвої.

Як розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Деснянського управління Олександр Святнюк, працівники карного розшуку після комплексу оперативних заходів затримали за підозрою у вчиненні крадіжок 34-річного киянина, раніше судимого за розбій. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Чоловік зізнався, що викрадав велосипеди вночі, пошкодивши замки дверей загального коридору. Ми довели його причетність до чотирьох крадіжок, у яких він зізнався», - сказав Святнюк.

Зловмисник здавав викрадені велосипеди в ломбард.

Фігуранту за погодженням із прокурором оголосили про підозру.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.