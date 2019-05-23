Напад на готель у Києві: банда намагалася «віджати» приміщення (фото, відео)



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На місці поліція затримала учасників події Фото: Нацполіція

Нападників було близько 40 осіб

У середу, 22 травня, група невідомих у балаклавах та шоломах увірвалася на територію готелю на вулиці Стеценка у Києві. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Встановлено, що зловмисників було близько 40 осіб, вони перешкоджали нормальній роботі комплексу, обмежили вхід та вихід, нанесли тілесні ушкодження двом працівникам охорони і пошкодили майно. А коли на місце події прибули правоохоронці, частина із них втекла, однак десятьох доставили до управління поліції для надання пояснень», - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, у тому числі записи з камер відеонагляду, які правопорушники намагалися пошкодити, аби приховати докази протиправної поведінки.

За словами правоохоронця, усі доставлені – представники приватної охоронної фірми, раніше судимі за вчинення різних злочинів. Під час спілкування зі слідчими більшість із них відмовилися надавати пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Разом із тим попередньо відомо, що вони прибули до готельного комплексу разом із нібито новим власником приміщення. Ця інформація перевіряється.

«Хочемо наголосити: якщо є будь-який спір щодо права власності на будівлю, його необхідно вирішувати виключно у правовому полі, а не варварськими методами з побиттям працівників і пошкодженням майна. Усі такі спроби рейдерського захоплення будуть жорстко припинятися», - наголосив Іщенко.

Слідчі кваліфікують подію як хуліганство, кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. У рамках розслідування будуть проведені всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення правопорушення і визначення ролі кожного затриманого під час вчинення правопорушення.