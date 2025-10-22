Обстріл Деснянського району: що робити постраждалим

В Деснянському районі триває ліквідація наслідків обстрілу: пошкоджено 230 квартир, відкрито Штаб допомоги та надано алгоритм дій

У Деснянському районі Києва тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов оприлюднив офіційну інформаційну пам’ятку для постраждалих мешканців, та розповів про доступні механізми підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Максима Бахматова.

Станом на 13:00 відомо, що загалом у районі внаслідок атаки пошкоджено близько 230 квартир. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, виконуючи відновлювальні роботи: зашивають вікна, прибирають території та вивозять уламки.

Для мешканців, чиє житло постраждало, забезпечується фінансова підтримка:

Допомога через державну програму «єВідновлення».

Одноразова виплата 10 тис. грн за міською програмою «Турбота».

Штаб допомоги та контакти

На місці події працює Оперативний штаб Деснянського району, де постраждалі можуть отримати консультації та подати заяви:

Адреса штабу: вул. Сержа Лифаря, 14 (школа №276).

Базова підтримка: На місці розгорнуто польову кухню з гарячими напоями.

Телефони для довідок: Лариса Печонкіна – +380 (98) 648 08 89; Оксана Гриценко – +380 (97) 109 90 41.

Алгоритм дій для постраждалих

Голова РДА оприлюднив покрокову інструкцію для мешканців, чиє майно було пошкоджене:

Повідомити 102 про надзвичайну ситуацію. Подати письмову заяву до підрозділу Національної поліції, який працює у штабі (або пізніше у районному відділі на вул. Роналда Рейгана, 9Б). Подати заяву на одноразову грошову допомогу (10 тис. грн) співробітникам Управління соціальної та ветеранської політики (на місці в штабі або пізніше на вул. Миколи Закревського, 87Д). Повідомити про пошкоджене майно через застосунок «Дія» або у ЦНАП. Зареєструвати майно в Державному реєстрі речових прав (якщо не зареєстроване). Відкрити в банку картку «єВідновлення». Подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно через «Дію» або ЦНАП. Очікувати на дзвінок комісії з «єВідновлення».

Додаткову підтримку можна отримати через чат-бот «єОпора» (@eopora_bot), а також звернувшись до районної організації Червоного Хреста України за номером 093 800 10 86.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі, повідомляє «Главком».

За даними ДСНС, унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей: чоловік та жінка 1956 та 1959 років народження. Травмовані 22 людини, з них – четверо дітей.