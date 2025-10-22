Головна Київ Новини
Обстріл Деснянського району: що робити постраждалим

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Обстріл Деснянського району: що робити постраждалим
Загалом у районі внаслідок атаки пошкоджено близько 230 квартир
фото: Максим Бахматов

В Деснянському районі триває ліквідація наслідків обстрілу: пошкоджено 230 квартир, відкрито Штаб допомоги та надано алгоритм дій

У Деснянському районі Києва тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов оприлюднив офіційну інформаційну пам’ятку для постраждалих мешканців, та розповів про доступні механізми підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Максима Бахматова.

Станом на 13:00 відомо, що загалом у районі внаслідок атаки пошкоджено близько 230 квартир. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, виконуючи відновлювальні роботи: зашивають вікна, прибирають території та вивозять уламки.

Для мешканців, чиє житло постраждало, забезпечується фінансова підтримка:

  • Допомога через державну програму «єВідновлення».
  • Одноразова виплата 10 тис. грн за міською програмою «Турбота».

Штаб допомоги та контакти

На місці події працює Оперативний штаб Деснянського району, де постраждалі можуть отримати консультації та подати заяви:

  • Адреса штабу: вул. Сержа Лифаря, 14 (школа №276).
  • Базова підтримка: На місці розгорнуто польову кухню з гарячими напоями.
  • Телефони для довідок: Лариса Печонкіна – +380 (98) 648 08 89; Оксана Гриценко – +380 (97) 109 90 41.

Алгоритм дій для постраждалих

Голова РДА оприлюднив покрокову інструкцію для мешканців, чиє майно було пошкоджене:

  1. Повідомити 102 про надзвичайну ситуацію.
  2. Подати письмову заяву до підрозділу Національної поліції, який працює у штабі (або пізніше у районному відділі на вул. Роналда Рейгана, 9Б).
  3. Подати заяву на одноразову грошову допомогу (10 тис. грн) співробітникам Управління соціальної та ветеранської політики (на місці в штабі або пізніше на вул. Миколи Закревського, 87Д).
  4. Повідомити про пошкоджене майно через застосунок «Дія» або у ЦНАП.
  5. Зареєструвати майно в Державному реєстрі речових прав (якщо не зареєстроване).
  6. Відкрити в банку картку «єВідновлення».
  7. Подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно через «Дію» або ЦНАП.
  8. Очікувати на дзвінок комісії з «єВідновлення».

Додаткову підтримку можна отримати через чат-бот «єОпора» (@eopora_bot), а також звернувшись до районної організації Червоного Хреста України за номером 093 800 10 86.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі, повідомляє «Главком».

За даними ДСНС, унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей: чоловік та жінка 1956 та 1959 років народження. Травмовані 22 людини, з них – четверо дітей.

