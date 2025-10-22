Обстріл Деснянського району: що робити постраждалим
В Деснянському районі триває ліквідація наслідків обстрілу: пошкоджено 230 квартир, відкрито Штаб допомоги та надано алгоритм дій
У Деснянському районі Києва тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов оприлюднив офіційну інформаційну пам’ятку для постраждалих мешканців, та розповів про доступні механізми підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Максима Бахматова.
Станом на 13:00 відомо, що загалом у районі внаслідок атаки пошкоджено близько 230 квартир. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, виконуючи відновлювальні роботи: зашивають вікна, прибирають території та вивозять уламки.
Для мешканців, чиє житло постраждало, забезпечується фінансова підтримка:
- Допомога через державну програму «єВідновлення».
- Одноразова виплата 10 тис. грн за міською програмою «Турбота».
Штаб допомоги та контакти
На місці події працює Оперативний штаб Деснянського району, де постраждалі можуть отримати консультації та подати заяви:
- Адреса штабу: вул. Сержа Лифаря, 14 (школа №276).
- Базова підтримка: На місці розгорнуто польову кухню з гарячими напоями.
- Телефони для довідок: Лариса Печонкіна – +380 (98) 648 08 89; Оксана Гриценко – +380 (97) 109 90 41.
Алгоритм дій для постраждалих
Голова РДА оприлюднив покрокову інструкцію для мешканців, чиє майно було пошкоджене:
- Повідомити 102 про надзвичайну ситуацію.
- Подати письмову заяву до підрозділу Національної поліції, який працює у штабі (або пізніше у районному відділі на вул. Роналда Рейгана, 9Б).
- Подати заяву на одноразову грошову допомогу (10 тис. грн) співробітникам Управління соціальної та ветеранської політики (на місці в штабі або пізніше на вул. Миколи Закревського, 87Д).
- Повідомити про пошкоджене майно через застосунок «Дія» або у ЦНАП.
- Зареєструвати майно в Державному реєстрі речових прав (якщо не зареєстроване).
- Відкрити в банку картку «єВідновлення».
- Подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно через «Дію» або ЦНАП.
- Очікувати на дзвінок комісії з «єВідновлення».
Додаткову підтримку можна отримати через чат-бот «єОпора» (@eopora_bot), а також звернувшись до районної організації Червоного Хреста України за номером 093 800 10 86.
Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі, повідомляє «Главком».
За даними ДСНС, унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей: чоловік та жінка 1956 та 1959 років народження. Травмовані 22 людини, з них – четверо дітей.
