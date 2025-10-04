Головна Країна Події в Україні
«Це терор, який світ не має права ігнорувати». Зеленський про удар по Шостці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Це терор, який світ не має права ігнорувати». Зеленський про удар по Шостці
колаж: glavcom.ua

Володимир Зеленський наголосив, що Росія не могла не знати, що завдає удару по цивільному об'єкту

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області, внаслідок якого є десятки постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.», – написав президент.

За його словами, всі необхідні служби – рятувальники, медики та поліція – вже перебувають на місці та надають допомогу людям.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія не могла не знати, що завдає удару по цивільному об'єкту.

«І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив: «Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії».

Як відомо, російські війська здійснили прицільний удар по цивільній інфраструктурі, атакувавши залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначає Сумська ОВА, є інформація про постраждалих пасажирів. Наразі їхня кількість, а також масштаби руйнувань об’єкту уточнюються. На місці надзвичайної події вже працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб для координації дій.

