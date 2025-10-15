Головна Київ Новини
Технічний збій зупинив роботу міграційної служби у Києві та на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прийом громадян у ЦНАПі
фото: Бучанська міська рада

У ДМС повідомили про технічні несправності, відновлювальні роботи вже тривають

15 жовтня 2025 року у роботі міграційної служби виникли перебої, пов’язані з технічними несправностями, приймання громадян тимчасово призупинено. Про це повідомили у Державній міграційній службі у Києві та Київській області, інформує «Главком».

«З технічних причин призупинено прийом громадян в структурних підрозділах Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області. Проводяться відновлювальні роботи», – йдеться у повідоменні.

скриншот

Також у Бучанській міській раді попередили, що ЦНАПи сьогодні не видають паспортів через збої в роботі Державної міграційної служби.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Поліграфкомбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Через це зросла й загальна вартість оформлення деяких документів. Йдеться про паспорт громадянина України у формі ID-картки, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

 

Технічний збій зупинив роботу міграційної служби у Києві та на Київщині
