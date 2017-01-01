На вулиці столиці вийдуть 29 новеньких автобусів

До кінця року КП «Київпастранс» отримає автобусіт великої місткості

Найближчим часом комунальне підприємство «Київпастранс» планує придбати 29 автобусів великої місткості. Для цього із міського бюджету додатково скерують 109,6 млн грн, що раніше були направлені на інші напрями транспортної інфраструктури. Підписано відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1573,



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Фото: Главком Громадський транспорт столиці

До кінця року КП «Київпастранс» отримає автобусіт великої місткості

Найближчим часом комунальне підприємство «Київпастранс» планує придбати 29 автобусів великої місткості. Для цього із міського бюджету додатково скерують 109,6 млн грн, що раніше були направлені на інші напрями транспортної інфраструктури. Підписано відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1573, повідомляє «Главком».

«Протягом останніх трьох років міська влада інтенсивно закуповує новий рухомий склад. У цьому році вже придбано 20 сучасних автобусів, 12 трамваїв, ще чекаємо на поставку 17 тролейбусів і решти нових трамваїв PESA та «Електрон», – розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов.

Нагадаємо, що впродовж 2017 року парк «Київпастрансу» оновлено новими автобусами і трамваями великої місткості, що вже працюють на маршрутах наземного громадського транспорту столиці.

Як відомо, міська влада впродовж останніх трьох років тісно співпрацює зі Світовим банком у напрямі розробки та впровадження нової транспортної моделі, мета якої – реорганізація маршрутної мережі наземного громадського транспорту столиці.

За рекомендаціями Світового банку, Києву необхідно придбати 225 автобусів, 235 тролейбусів і 65 трамваїв великої місткості. Це дасть змогу поступово відмовитися від маршрутних таксі, впровадити нові міські маршрути, які будуть задовольняти потреби пасажирів.