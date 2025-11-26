Головна Київ Новини
Під час обстрілу 25 листопада в притулку на Київщині загинула козуля

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Під час обстрілу 25 листопада в притулку на Київщині загинула козуля
Попередній обстріл, 14 листопада, тварина змогла пережити, оскільки тоді ще не повністю відійшла від дії наркозу
фото: Центр порятунку диких тварин

Кілька тижнів тому козуля перенесла складну операцію із ампутації кінцівки, яка була розтрощена внаслідок ДТП на Броварщині

Під час масованого комбінованого обстрілу, що відбувся в ніч проти 25 листопада, у притулку на Київщині загинула козуля. Про це повідомив Центр порятунку диких тварин, інформує «Главком»

Кілька тижнів тому козуля перенесла складну операцію із ампутації кінцівки, яка була розтрощена внаслідок ДТП на Броварщині. 

Попередній обстріл, 14 листопада, тварина змогла пережити, оскільки тоді ще не повністю відійшла від дії наркозу.

«Сьогоднішню страшну ніч, сповнену канонад вибухів і жаху, вона не витримала, і її маленьке серденько зупинилось», – повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Нагадаємо, попри постійні обстріли, Київський зоопарк продовжує свою роботу, приділяючи особливу увагу безпеці тварин. Директор зоопарку Кирило Трантін в інтерв'ю «Главкому» повідомив, яких мешканців ховають в укриття під час повітряних тривог. На запитання про наявність укриттів для тварин, Кирило Трантін зазначив, що для левів укриття є, а для решти – укриття є лишевід негоди. Проте під час тривоги персонал зоопарку все одно не залишає тварин без нагляду. 

У столичному зоопарку кілька тварин постраждали внаслідок нічного обстрілу Києва 14 листопада. Серед них мініатюрний азійський олень – мунтжак Мо. Йому зробили операцію, зараз він проходить курс реабілітації.  Зазначається, що тієї ночі вибухова хвиля зачепила частину території зоопарку, пошкодивши вікна та конструкції. Внаслідок обстрілу легкі поранення отримали шпороносна черепаха та кайман крокодиловий, їм одразу надали допомогу.

