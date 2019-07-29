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    На залізничній станції у Києві потяг збив на смерть чоловіка (фото, відео)

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    Правоохоронці прибрали тіло загиблого з рейок до паркану - На залізничній станції у Києві потяг збив на смерть чоловіка (фото, відео)
    Правоохоронці прибрали тіло загиблого з рейок до паркану
    Фото: Інформатор

    Чоловік перебігав колії, коли потяг проїздив станцію «Сирець»

    У понеділок, 29 липня, на залізничній станції «Сирець» у Києві поїзд збив людину. Чоловік йшов по рейках і потрапив під потяг. Від отриманих травм він помер на місці.

    Це сталося близько 10:00, повідомляє Інформатор.

    Попередньо, потяг проїздив станцію «Сирець», в цей момент чоловік, особа якого поки не встановлена, вирішив перебігти колії. Поїзд не встиг загальмувати і збив пішохода. Машиніст і його помічник вибігли до тіла, намагаючись надати першу допомогу. Але від отриманих травм чоловік помер на місці.

    Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

    Правоохоронці прибрали тіло загиблого з рейок до паркану.

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    На залізничній станції у Києві потяг збив на смерть чоловіка (фото, відео)
    На залізничній станції у Києві потяг збив на смерть чоловіка (фото, відео)
    На залізничній станції у Києві потяг збив на смерть чоловіка (фото, відео)
    На залізничній станції у Києві потяг збив на смерть чоловіка (фото, відео)
    На залізничній станції у Києві потяг збив на смерть чоловіка (фото, відео)
    На залізничній станції у Києві потяг збив на смерть чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На вигляд чоловіку близько 40 років. Але точних даних немає.

    На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і «швидка». Деталі інциденту встановлюються.

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