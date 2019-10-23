На Київщині п’яний молодик вирішив екстремально розважитись, видершись на потяг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік отримав термічні опіки

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від чергової по станції залізничного вокзалу м. Бородянка, що невідомий чоловік видерся на вагон і його вдарило струмом.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, викликали «швидку». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Чоловіка госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу. У нього термічні опіки.

Виявляється, таким чином, будучи на підпитку, 29-річний молодик вирішив екстремально розважитися. Утім, він не розрахував свої сили. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, зачепився за дроти під високою напругою та не втримався на ногах.

Чоловікові пощастило, що він лишився живим, адже така розвага могла обернутися на трагедію.

Цей інцидент поліція задокументувала як нещасний випадок.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Броварах 14-річний підліток зазнав важких опіків у результаті удару струмом на товарному вагоні поїзда.

У квітні 2019 року троє тринадцятирічних хлопців вирішили покататися на даху електропоїзда. Вони залізли на дах електропоїзда на залізничній станції «Дарниця». Один із хлопців доторкнувся до електричної дуги та отримав потужне ураження струмом.