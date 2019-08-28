На зеленій лінії київського метро сталася аварія



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На станції «Позняки» сталася поломка потягу

Потяги курсують від станції «Сирець» до станції «Осокорки»

Сьогодні, 28 серпня, близько 11-ї години на Сирецько-Печерській лінії столичного метро сталася аварія.

Як повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен», на станції «Позняки» зупинився поїзд через технічну несправність. Фахівці на місці усувають проблему.

Зараз рух по лінії здійснюється від станції «Сирець» до станції «Осокорки».

Станом на 11:17, несправність була усунена. Метро працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, 24 серпня станцію «Майдан Незалежності» та пересадку на станцію «Хрещатик» було закрито на вхід і вихід через анонімний дзвінок про мінування.

До слова, незабаром метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, але й від карток метро. Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають. З 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах низки станцій підземки.