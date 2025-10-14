Головна Київ Новини
НАБУ і САП передали до суду справу про забудову столичного парку «Нивки»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
НАБУ і САП передали до суду справу про забудову столичного парку «Нивки»
Антикорупційні органи скерували до суду справу про незаконну передачу частини парку під забудову
фото: glavcom.ua

Громада столиці втратила 0,6 га заповідної землі та зазнала збитків на понад 6 млн грн

Справу про незаконну передачу під забудову частини парку «Нивки» у Києві передано до суду. Через дії чиновника громада столиці втратила 0,6 гектара заповідної землі та зазнала збитків на понад 6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідчі встановили, що у листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, який на момент викриття вже обіймав посаду заступника голови КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою, що фактично передбачав забудову частини території парку «Нивки». За словами представників антикорупційних органів, цей же документ чиновник розглядав раніше – у липні 2019 року, але проєкт відправили на доопрацювання, оскільки зазначена ділянка належала до природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Слідство встановило, що посадовець вирішив «закрити очі» на статус землі, і користуючись фейковими даними, які начебто підтверджували, що ділянка не належить до заповідного фонду, він подав до Київради проєкт рішення про передачу землі в оренду приватній компанії, а саме під будівництво житлово-офісного комплексу. В результаті таких махінацій посадовця компанія отримала під забудову частину столичного парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись частиною зеленої зони міста і зазнала близько 6,4 млн грн збитків.

Нагадаємо, 2 листопада 2023 року НАБУ і САП повідомили заступнику голови Київської міської державної адміністрації про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. 15 листопада 2023 року про підозру також повідомили колишньому начальнику відділу експертизи Департаменту земельних ресурсів КМДА та екскерівнику компанії, яка за рішенням Київської міської ради отримала в оренду під забудову відповідну земельну ділянку. Їх дії кваліфікували за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України. 28 березня 2024 року розслідування цієї справи було завершено.

«Главком» раніше писав, що комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» запланувало капітальний ремонт і реставрацію території парку «Нивки» за 6,17 млн грн. Однак реконструкція київського парку перетворилася на серіал. Спроба відремонтувати сходи на схилах парку під час великої війни вже висотала з бюджету майже 15 млн грн, спровокувала кримінальне розслідування і втечу підрядника… Проте об'єкт досі не готовий.

У 2023 році будівельники в авральному режимі залили цементом нову конструкцію сходів перед самим Новим роком. Строки освоєння бюджетних коштів піджимали. Урешті об’єкт не завершили та кинули практично на рік. Конструкція під час злив почала руйнуватися. А восени наступного року з недобудованих сходів… зникли металеві перила. І лише коли «Главком» забив на сполох, на об’єкті несподівано з'явилися робітники. Будівництвом зацікавилися правоохоронці, а фірма, яка починала роботи, сховала кінці у воду, «заповівши» контракт іншому пов’язаному з нею підряднику.

Читайте також:

Теги: Київ парк столиця будівництво

