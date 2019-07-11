  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нова тріщина і провислі троси: «міст Кличка» спіткали нові неприємності (фото, відео)

    • Розсилка
    Тріщина біля основи однієї з огорож - Нова тріщина і провислі троси: «міст Кличка» спіткали нові неприємності (фото, відео)
    Тріщина біля основи однієї з огорож
    Фото: Інформатор

    Тріщина розміром з палець з'явилося на крайній опорі перила

    У четвер, 11 липня, рано вранці в Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту знову утворилася тріщина. Цього разу ушкодження були знайдені не на склі, а біля основи однієї з огорож.

    Неприємне пошкодження виявила знімальна група Інформатора, яка приїхала на міст, щоб помилуватися вранішнім світанком.

    Тріщина розміром з палець з'явилося на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також троси, які стягують інше огородження, ослабли і провиснули. Крім цього, видно зазори і з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.

    Читайте також

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Нова тріщина і провислі троси: «міст Кличка» спіткали нові неприємності (фото, відео)
    Нова тріщина і провислі троси: «міст Кличка» спіткали нові неприємності (фото, відео)
    Нова тріщина і провислі троси: «міст Кличка» спіткали нові неприємності (фото, відео)
    Нова тріщина і провислі троси: «міст Кличка» спіткали нові неприємності (фото, відео)
    Нова тріщина і провислі троси: «міст Кличка» спіткали нові неприємності (фото, відео)
    Нова тріщина і провислі троси: «міст Кличка» спіткали нові неприємності (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Що призвело до цього і чи впливає це на зниження стійкості мосту - невідомо.

    Як повідомлялося, 10 липня мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, на якому вони разом з братом Володимиром на велосипедах проїхалися новим туристичним маршрутом в історичному центрі столиці: від сходів поруч з Пейзажною алеєю, через Андріївський узвіз, Алею художників і Володимирську гірку до нового пішохідно-велосипедного мосту.

    Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт  вандалізму.

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту.

    16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

    Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження. 

    Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього. 

    Читайте також:
    Читайте також
    Віталій Кличко Київ будівництво туризм міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ