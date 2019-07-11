Нова тріщина і провислі троси: «міст Кличка» спіткали нові неприємності (фото, відео)



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Тріщина біля основи однієї з огорож Фото: Інформатор

Тріщина розміром з палець з'явилося на крайній опорі перила

У четвер, 11 липня, рано вранці в Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту знову утворилася тріщина. Цього разу ушкодження були знайдені не на склі, а біля основи однієї з огорож.

Неприємне пошкодження виявила знімальна група Інформатора, яка приїхала на міст, щоб помилуватися вранішнім світанком.

Тріщина розміром з палець з'явилося на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також троси, які стягують інше огородження, ослабли і провиснули. Крім цього, видно зазори і з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.

Що призвело до цього і чи впливає це на зниження стійкості мосту - невідомо.

Як повідомлялося, 10 липня мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, на якому вони разом з братом Володимиром на велосипедах проїхалися новим туристичним маршрутом в історичному центрі столиці: від сходів поруч з Пейзажною алеєю, через Андріївський узвіз, Алею художників і Володимирську гірку до нового пішохідно-велосипедного мосту.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

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