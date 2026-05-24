Російська атака частково зруйнувала студію німецького телеканалу у Києві

У столиці через атаку ворога постраждав офіс телеканалу з Німеччини

Внаслідок масованого нічного обстрілу Києва 24 травня руйнувань зазнала київська студія найбільшого німецького телерадіоконсорціуму ARD. Офіс європейського медіа, розташований у самому центрі української столиці, отримав серйозні пошкодження через падіння уламків та потужну вибухову хвилю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Tagesschau.

Повідомляється, що вибухова хвиля повністю розбила та вибила вікна, вирвала віконні рами та спричинила частковий обвал внутрішніх стін споруди. У приміщеннях зафіксовано масове знищення дорогого професійного телевізійного обладнання.

«Обвалені стіни, вибиті вікна: студія ARD у Києві була частково зруйнована внаслідок російського нападу. Директор студії Голод говорив про «шок», – пише видання.

Під час нічного обстрілу в будівлі не було співробітників студії, тому ніхто з медіавиробників не постраждав. Наразі фахівці мають оцінити стан конструкцій будівлі.

Попри шоковий стан від руйнувань, німецька команда не припиняє роботу. Журналісти продовжують висвітлювати події в Україні у прямому ефірі за допомогою мобільних технічних комплексів та з альтернативних резервних локацій.

«Вирвані віконні рами, уламки скла всюди, знищене обладнання – бачити власне робоче місце повністю спустошеним – це шок. Російські авіаудари були масованими та безжальними протягом багатьох років і є частиною жорстокої реальності життя в Україні», – сказав директор студії Василь Голод.

Нагадаємо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».