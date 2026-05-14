Звільнений заступник Кличка Поворозник продовжує керувати Києвом – джерела

Ірина Міллер
Експерший заступник голови КМДА Микола Поворозник хоч і перейшов на менш статусну посаду радника, колишній вплив не втратив
Після пертурбацій у мерському офісі наразі Поворозник перебуває у скромному статусі радника, але його вплив не зменшився

Колишній перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, незважаючи на офіційне звільнення з високої посади, зберіг свій вплив на ключові процеси в столиці. Наразі він перебуває у статусі радника мера, проте фактично продовжує залишатися однією з найвпливовіших фігур у вертикалі київської влади. Про це йдеться в статті «Главкома» «Безсмертний полк» Кличка. Хто насправді керує Києвом».

Джерела в оточенні міського голови стверджують, що нинішня посада Поворозника – радник «з питань запровадження антикризових заходів» – є лише формальною ширмою. Де-факто чиновник, який працює в мерії вже друге десятиліття, хоч і перейшов на менш статусну посаду радника, колишній вплив не втратив.

«Повороз» досі приходить в КМДА як на роботу. Він, може, й не сидить до шостої вечора і нічого не підписує, але керує далі. Всі заступники по струнці перед ним ходять, і формат роботи радником для нього навіть кращий – він не несе жодної формальної відповідальності, а вплив зберігає не менший, ніж коли був заступником», – зазначають співрозмовники видання в оточенні Кличка. 

Джерела також підкреслюють, що Поворозник є одним із небагатьох у команді Віталія Кличка, хто може відкрито сказати меру «ні». Другим таким «важковаговиком» називають заступника голови КМДА В’ячеслава Непопа, який курує питання житлового відновлення та будівництва укриттів. 

Шлях Миколи Поворозника до нинішнього статусу «сірого кардинала» Хрещатика супроводжувався низкою скандалів. У 2020 році Кличко відсторонював його через підозри СБУ у хабарництві, проте після річної «вимушеної відпустки» чиновник повернувся до обов’язків. Вдруге соратник Кличко потрапив в опалу у 2025 році: цього разу його відставку ініціювали усі фракції Київради, крім «Удару». Формальним приводом для незадоволення стало святкування Поворозником свого дня народження у день жалоби в Києві. Де-факто ж депутатів (зокрема, й партнерів «Удару» з «Європейської солідарності») дратував безмежний вплив Поворозника на фінансові потоки та мільярдні підряди в столиці. Тоді разом з Поворозником пішла й «його людина» на чолі столичної медицини – багаторічна керівниця департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Втім, Кличко так і не зміг знайти рівноцінної заміни досвідченому соратнику, через що повернув його до справ у непомітній ролі радника.

За даними ЗМІ, 25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Микола Поворозник відреагував на публікації, заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади». 

