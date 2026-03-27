Головна Київ Новини
search button user button menu button

До 24 квітня у Києво-Печерській лаврі можна побачити унікальну ікону епохи бароко (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Фрагмент барокової ікони XVIII століття
скриншот відео

Напередодні свята Благовіщення у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» представили рідкісну пам’ятку українського мистецтва — барокову ікону XVIII століття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу заповідника.

Реліквія походить із Богоявленського собору Братського монастиря, що на Подолі, та є одним із небагатьох уцілілих зразків тогочасного іконопису, оскільки більшість подібних творів була втрачена протягом століть.

Презентація унікальної пам’ятки відбулася в межах мистецького проєкту «Виставка одного експоната». Над підготовкою експозиції працювали кураторка Марина Луцик та мистецтвознавиця Інна Івакіна.

Зазначається, що обраний формат дозволяє відвідувачам максимально детально ознайомитися з найціннішими об’єктами колекції заповідника та розглянути художні особливості пам’ятки зблизька.

Коли: щоденно з 9:00 до 17:00, а з 1 квітня графік роботи заповідника буде подовжено – з 10:00 до 18:00. Виставка працюватиме до 24 квітня. 

Місце проведення: Національний заповідник Києво-Печерська лавра, вул. Лаврська, 9.

Нагадаємо, 8 березня 2026 року, у День пам’яті преподобних отців Печерських, Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив урочисту літургію в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Ця подія стала знаковою, адже Ближні печери обителі, які були закриті на реставрацію та перевірки з серпня 2023 року, офіційно відновили прийом відвідувачів. 

Теги: Київ виставка Києво-Печерська лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua