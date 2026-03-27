До 24 квітня у Києво-Печерській лаврі можна побачити унікальну ікону епохи бароко (відео)
Реліквія походить із Богоявленського собору Братського монастиря, що на Подолі, та є одним із небагатьох уцілілих зразків тогочасного іконопису
Напередодні свята Благовіщення у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» представили рідкісну пам’ятку українського мистецтва — барокову ікону XVIII століття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу заповідника.
Реліквія походить із Богоявленського собору Братського монастиря, що на Подолі, та є одним із небагатьох уцілілих зразків тогочасного іконопису, оскільки більшість подібних творів була втрачена протягом століть.
Презентація унікальної пам’ятки відбулася в межах мистецького проєкту «Виставка одного експоната». Над підготовкою експозиції працювали кураторка Марина Луцик та мистецтвознавиця Інна Івакіна.
Зазначається, що обраний формат дозволяє відвідувачам максимально детально ознайомитися з найціннішими об’єктами колекції заповідника та розглянути художні особливості пам’ятки зблизька.
Коли: щоденно з 9:00 до 17:00, а з 1 квітня графік роботи заповідника буде подовжено – з 10:00 до 18:00. Виставка працюватиме до 24 квітня.
Місце проведення: Національний заповідник Києво-Печерська лавра, вул. Лаврська, 9.
Нагадаємо, 8 березня 2026 року, у День пам’яті преподобних отців Печерських, Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив урочисту літургію в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Ця подія стала знаковою, адже Ближні печери обителі, які були закриті на реставрацію та перевірки з серпня 2023 року, офіційно відновили прийом відвідувачів.
