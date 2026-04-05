Рівне: чоловік погрожував підірвати гранати, його затримали після тривалих переговорів

Іванна Гончар
Чоловіка затримали у процесуальному порядку
фото: поліція Рівненщини

Зловмисник висмикнув чеку під час перевірки на вулиці Соборній, трагедії вдалося уникнути

Цієї ночі у Рівному поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати дві гранати. Інцидент стався на вулиці Соборній – обійшлося без постраждалих. Про це йдеться у повідомленні поліції Рівненської області, пише «Главком».

Як повідомили у поліції, близько 20:30, 4 квітня, до правоохоронців звернувся військовослужбовець Національної гвардії. Під час перевірки 43-річний житель селища Оржів «висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати».

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці КОРД, патрульні та керівництво поліції.

Зі зловмисником понад три години вели переговори.

«За їх результатами поліцейські затримали чоловіка. Як виявилось, він перебув у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини)», – йдеться у повідомленні.

Один із боєприпасів, за даними поліції, «перебуває у річці», інший – «знешкоджено та вилучено». Обидва направлять на експертизу.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Наразі відкрито кримінальні провадження, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали киянина, який у квартирі підірвав запал від гранати. Повідомляється, що подія відбулась в одній з комунальних квартир Дніпровського району.

