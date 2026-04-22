У Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес»

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес»
Інцидент стався вночі 13 квітня у Білій Церкві
фото: Національна поліція України

Правоохоронці оперативно встановили і затримали обох підозрюваних на території Львівщини

Мешканця Київщини ледь не вбили за традиційне для Великодніх свят привітання «Христос Воскрес!». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що інцидент стався вночі 13 квітня у Білій Церкві. До одного з місцевих закладів зайшов 35-річний чоловік та привітався до присутніх традиційним християнським вітанням «Христос Воскрес».

19-річний відвідувач, який сповідує іншу віру, агресивно відреагував на це. Між ними виникла словесна суперечка на релігійному ґрунті.

Молодик вирішив вбити опонента, він зателефонував своєму 23-річному знайомому, який також сповідує іншу релігію, і попросив допомоги. Той приїхав і привіз з собою ніж.

Обидва зловмисники наздогнали потерпілого на вулиці, повалили його на землю. Молодший з них завдав два ножові поранення – в живіт і шию. Переконавшись, що поранення смертельні, нападники втекли.

Та завдяки своєчасній медичній допомозі лікарі врятували життя потерпілого.

Правоохоронці оперативно встановили і затримали обох підозрюваних на території Львівщини.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою
Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою
фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, п.п. 12, 14 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб з мотивів релігійної нетерпимості).

Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.

Новини

Повітряна тривога у столиці тривала 26 хвилин
Повітряна тривога у столиці тривала 26 хвилин
У Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес»
У Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес»
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У Києві встановлено меморіальну композицію на честь полеглого воїна 72-ї бригади (фото)
У Києві встановлено меморіальну композицію на честь полеглого воїна 72-ї бригади (фото)
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)

