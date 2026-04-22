У Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес»

Правоохоронці оперативно встановили і затримали обох підозрюваних на території Львівщини

Мешканця Київщини ледь не вбили за традиційне для Великодніх свят привітання «Христос Воскрес!». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що інцидент стався вночі 13 квітня у Білій Церкві. До одного з місцевих закладів зайшов 35-річний чоловік та привітався до присутніх традиційним християнським вітанням «Христос Воскрес».

19-річний відвідувач, який сповідує іншу віру, агресивно відреагував на це. Між ними виникла словесна суперечка на релігійному ґрунті.

Молодик вирішив вбити опонента, він зателефонував своєму 23-річному знайомому, який також сповідує іншу релігію, і попросив допомоги. Той приїхав і привіз з собою ніж.

Обидва зловмисники наздогнали потерпілого на вулиці, повалили його на землю. Молодший з них завдав два ножові поранення – в живіт і шию. Переконавшись, що поранення смертельні, нападники втекли.

Та завдяки своєчасній медичній допомозі лікарі врятували життя потерпілого.

Правоохоронці оперативно встановили і затримали обох підозрюваних на території Львівщини.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, п.п. 12, 14 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб з мотивів релігійної нетерпимості).

Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.

