Ховався у тайнику в стіні. Поліція викрила організатора шахрайського кол-центру

Єгор Голівець
На Буковині викрили кол-центр, що виманював гроші клієнтів банків
фото: cv.npu.gov.ua

Фігурант ховався у тайнику в стіні, справу вже передали до суду

Правоохоронці встановили місцезнаходження 33-річного жителя Чернівців, якого підозрюють в організації шахрайського кол-центру, та скерували обвинувальний акт до суду. Про це повідомляє «Главком».

За даними досудового розслідування, чоловік організував роботу так званого кол-центру на території регіону. Зловмисники діяли за схемою «вішингу»: телефонували громадянам, представляючись працівниками служби безпеки банку, та повідомляли про нібито підозрілі операції з банківськими рахунками. Під цим приводом вони отримували доступ до фінансових даних і заволодівали коштами потерпілих.

На етапі ліквідації злочинної діяльності правоохоронці встановили щонайменше чотирьох потерпілих із різних регіонів України. Слідство також встановило причетність фігуранта до аналогічного злочину в іншій області.

Після викриття схеми підозрюваний намагався уникнути відповідальності та переховувався від правоохоронців майже рік. Під час проведення обшуку із залученням спецпідрозділу TacTeam патрульної поліції чоловік намагався сховатися у спеціально облаштованому тайнику в стіні власної квартири.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі поліції Буковини за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури зібрали доказову базу та скерували обвинувальний акт до суду. Дії обвинуваченого кваліфіковано за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Раніше у Києві правоохоронці викрили жінку та її співмешканця, яких підозрюють у зберіганні та розповсюдженні порнографічної продукції, зокрема за участі дітей.

Теги: шахрайство Чернівці поліція

